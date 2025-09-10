La ciudad de los 15 minutos: quedó inaugurada la calle clave que conecta el norte y el oeste de Neuquén

La traza fue habilitada este miércoles al mediodía por el intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa.

Una nueva avenida se suma a la trama urbana de Neuquén y la ciudad "de los 15 minutos" se consolida en cada inauguración. Este mediodía el intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa dejaron habilitada al tránsito la calle Soldi, una troncal clave que une el centro con el oeste en apenas unos minutos.

Durante el corte de cintas, Gaido destacó que “es mucho más que una avenida, es una arteria troncal del norte de la ciudad y la continuidad de una bicisenda para una movilidad que promocionamos y prevalece”. También, remarcó que la planificación urbana incluye los pluviales, una obra más que importante y que no se ve porque es subterránea, pero hace al bienestar y a la seguridad de las y los neuquinos”.

Con este proyecto se amplió significativamente la conectividad sumando ocho cuadras desde la calle Catriel hasta la Avenida Raúl Alfonsín. “Esta avenida es la principal arteria troncal del norte de la ciudad, ahora vamos a llegar directo al Polo Tecnológico o al oeste en minutos; o conectar con la Avenida Los Paraísos y República de Eslovenia, que inauguramos hace unos días, con la Autovía Norte”, resumió y recordó que hasta hace no mucho tiempo Soldi llegaba “únicamente hasta la calle Choique”.

ON - Recorrida calle Soldi (12) Omar Novoa

“Es una obra que supera los ocho mil millones de pesos, se hizo con fondos neuquinos, fondos nuestros, a partir de tener la administración eficiente, trabajando en equipo con el gobierno provincial y hoy, con el gobernador, podemos inaugurar esta obra que es Orgullo Neuquino”, continuó.

A su turno, el gobernador destacó que "es muy importante para nosotros lo que está haciendo Mariano (Gaido) porque ejemplifica lo que está sucediendo en Neuquén. En otros lugares del país no sucede ningún tipo de acontecimiento que se parezca a esto. Tener la ciudad con todas las avenidas que se están desarrollando a partir del programa Orgullo Neuquino nos permite transitar de oeste a este de manera rápida y segura”.

"Neuquén en sus 121 años tiene muchos motivos para festejar: la mirada definitiva hacia los ríos, y la accesibilidad en todos los sentidos", añadió, y señaló "esta avenida nos permite transitar desde el oeste al este de manera rápida".

ON - Recorrida calle Soldi (6) Omar Novoa

Resaltó que es una obra que viene a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas. "Esto marca una mirada política que tenemos con Mariano (Gaido) que es muy importante, que es tener superávit. Esto nos permite tener autodeterminación y poder hacer las obras que benefician a la gente. Esto se vive en la capital y en toda la provincia", finalizó.

Respecto a los detalles de la obra, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, mencionó que, del lado sur, se construyó una nueva mano de Soldi que conecta desde la calle Atahualpa Yupanqui, “fue construida desde cero y de forma elevada por encima del terreno natural de la zona, generando así una calle de dos carriles en una sola dirección que es desde el Oeste al centro”.

“En tanto el lado norte, desde Yupanqui hacia el oeste se completó el segundo carril hacia la calle Catriel, una vía que anteriormente no existía en este sector”, detalló.

La nueva extensión cuenta con boulevard central, veredas y bicisenda en todo el recorrido, “esto da la posibilidad de trasladarse caminando en bici o vehículos”. También explicó que “el boulevard central de la Avenida Soldi presenta dimensiones considerables debido a que alberga una línea de alta tensión”.

calle Soldi inauguracion

También recordó que en la intersección con Ramos de Espejo se hizo una rotonda de 2.500 metros cuadrados de hormigón, incluyendo ramas de acceso y salida.

A su turno, Julieta Corroza señaló: “Acá estamos acompañando a Mariano (Gaido) en cada inauguración. La verdad es que siempre se lo decimos: están haciendo un gran trabajo desde la Municipalidad de Neuquén. Y no solamente en un solo lugar, sino que, a lo largo de toda la capital, se van inaugurando distintas obras que mejoran la calidad de vida de la gente”.

En este sentido, aseguró que “este tipo de trabajos que mejoran la calidad de vida de los vecinos es, para nosotros, la neuquinidad”.

ON - Recorrida calle Soldi (7) Omar Novoa

Por último, Corroza dijo que “en esta etapa que nos toca vivir como candidatos, acompañamos en cada paso, porque esa es la bandera que llevamos y la que queremos seguir defendiendo: nuestros recursos, para que se moneticen y se transformen en políticas públicas que mejoren la calidad de vida de todos los neuquinos”.

Luis Torres, presidente del barrio Terrazas del Neuquén, recordó el origen de las gestiones que permitieron mejorar la calidad de vida en el sector: “Esto nació cuando fuimos convocados por la necesidad del barrio, como el intendente está acostumbrado, escuchando los sueños de muchos vecinos”.

Torres subrayó que “lo que vemos hoy es un cambio enorme, parece que estuviéramos en Estados Unidos y en realidad es nuestra ciudad la que se transformó en un ejemplo para todo el país. Los vecinos tenemos que estar contentos y agradecidos. También instamos a que todas las propuestas o quejas se conviertan en proyectos, porque sabemos que son escuchados por el gobierno”.