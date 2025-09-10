Feria del Libro 2025 en Neuquén: así es la agenda completa de escritores, charlas y shows musicales

Durante los diez días del evento, se llevarán adelante múltiples actividades culturales y artísticas, no solo vinculadas con la literatura. También habrá música, espectáculos y mucho más.

Este viernes empezará en Neuquén la Feria del Libro “Marcelo Martín Berbel”. Se celebrará del 12 al 21 de septiembre en el predio del Museo Nacional de Bellas Artes, bajo el lema “Con el viento en la voz, la ciudad cuenta”.

Durante los diez días del evento, se llevarán adelante múltiples actividades culturales y artísticas, no solo vinculadas con la literatura. También habrá música, espectáculos y muestras en los museos. Tal como se dio a conocer, Chos Malal es la ciudad invitada de honor de la Feria, en reconocimiento a su importancia histórica como primera capital de Neuquén.

“Siempre decimos que la cultura es un derecho individual, pero también es colectivo. Y para que ese derecho esté presente, atrás tiene que haber un estado ”, afirmó la secretaria jefa de Gabinete, María Pasqualini, cuando se anunció oficialmente el evento.

Además, destacó que "la cultura es identidad, pero también es trabajo. Porque quienes escriben y venden libros están generando trabajo, y eso lo tenemos que tener claro". También, habrá activaciones afuera para que los vecinos, vecinas y turistas puedan recorrer y disfrutar.

Feria del Libro: escritores destacados en el auditorio Martín Berbel

Luis Pescetti. Viernes 12 a las 19.30 hs. Charla Botiquín emocional, para padres y docentes.

Luis Novaresio. Viernes 12 a las 20.30 hs. Todo por amor, pero no todo.

Fernando Schpoliansky. Sábado 13 a las 19. Economía paso a paso.

Mar Petryk. Sábado 13 a las 20 hs. Detonant.

Luciano Lutereau. Domingo 14 a las 19 hs. Cada vez que decimos adiós. Duelos, separaciones y despedidas.

Florencia Canale. Domingo 14 a las 20 hs. La Cruzada.

Patricia Suarez. Martes 16 a las 19 hs. Taller de dramaturgia La escena de tu vida: cómo escribir aquellos momentos que marcaron tu experiencia.

Ariel Sujarchuk. Miércoles 17 a las 18 hs. Mañana es hoy, alianzas para una ciudadanía digital inteligente.

Claudia Piñeiro. Miércoles 17 a las 20 hs. La muerte ajena.

Verónica Boix. Viernes 19 a las 19 hs. La estrategia de la rana.

Eduardo Sacheri. Viernes 19 a las 20 hs. Demasiado lejos.

Felipe Pigna. Sábado 20 a las 20 hs. Conspiración en Londres.

Patricio Zunini. Domingo 21 a las 19 hs. Borges enamorado.

Luciano Saracino. Domingo 21 a las 20. Charla El Eternauta: ¿sigue nevando ahí afuera?

Domo María Elena Walsh

Sara Itkin. Viernes 12 a las 17. Plantas nativas de la Patagonia para la salud.

Hedy Bernardini. Viernes 12 a las 18. Pinceladas patagónicas.

Graciela Ríos Lobos. Viernes 12 a las 19. De cara al mar.

Patricio Denegri. Sábado 13 a las 18. El nuevo aire del terror en Argentina.

Pablo Lautaro. Sábado 13 a las 19. Diálogo entrañable.

Mauro Tozzi. Domingo 14 a las 18. Un tal Salva.

Ruth Osés. Domingo 14 a las 19. El Confín de los Misterios.

Camila Poblete. Lunes 15 a las 18 hs. Los pájaros cantarán odas de muerte y decepción.

Matías Stiep. Lunes 15 a las 19 hs. El desierto en la boca.

Elio Oscar Bressán y Silvia Beatriz Zurdo. Martes 16 a las 18. El último Rey de Neuquén, espectáculo de narración, canto y humor.

Carlos Héctor Agúndez. Relatos Protapatagónicos 2. Martes 16 a las 19 hs.

Charla Aniversario de la Ley 2302. Modera Perla Benegas. Miércoles 17 a las 17 hs.

Mirtha Cárdenas, Alba Churrarin y Luis Enrique Olarte. Charla La historia del Sistema de Salud de Neuquén. Miércoles 17 a las 18 hs.

Charla Las bibliotecas populares, historia y los desafíos de la posmodernidad. Miércoles 17 a las 19 hs.

Matías García Fernández. Taller Escribir desde la filosofía del arte. Jueves 18 a las 18 hs.

Charla Nuevos proyectos editoriales en la Patagonia. Mauricio Giulietti y Ana Clara Lavallén Kenny. Jueves 18 a las 19 hs.

Raúl Mansilla. La física en el barrio San Lorenzo. Viernes 19 a las 17 hs.

María Dolores Duarte y María E. L. de Almada. Leer, enseñar y pensar la literatura. Viernes 19 a las 18 hs.

El maravilloso mundo de Oleum. Viernes 19 a las 19 hs.

Enriqueta Morillas Ventura. Charla Memoria y fantasía en los relatos de Felisberto Hernández. Sábado 20 a las 18 hs.

Lucila L’Estrange. Charla Mitos y leyendas argentinas: un recorrido por nuestra tradición oral. Sábado 20 a las 19 hs.

Docentes del jardín 76 presentan Dejando huellas, siendo huellas… Domingo 21 a las 18 hs.

Julieta Berriel. Sin miedo y a los ojos. Domingo 21 a las 19 hs.

Auditorio Irma Acuña

Armano Mario Márquez. 70 aniversario de la provincialización de Neuquén. Viernes 12 a las 17.

Lilí Muñoz. Amancia, las almas tienen su mundo. Viernes 12 a las 18.

Rodrigo Javier Dias. Charla H. P. Lovecraft y Stephen King a través de Mark Fisher: claves para una lectura del horror cotidiano. Viernes 12 a las 19 hs.

María Gabriela Sánchez. Los sueños de Tina. Viernes 12 a las 20.

Renata Matkovic. El parlamento de los pájaros. Sábado 13 a las 18.

Sandra Ivanna Lambertucci. Reformadas, la revolución del sofá. Sábado 13 a las 19.

Ely Navarro. Un poco más de mí. Sábado 13 a las 20.

Sebastián Sánchez. No me quiero morir en una cancha. Domingo 14 a las 18 hs.

Hernán Descalzo. La fórmula del amor. Domingo 14 a las 19.

Diego Fabián Gómez. Crónicas de fútbol fantástico. Domingo 14 a las 20 hs.

Carlos Alberto Vega. El viejo de la bolsa. Lunes 15 a las 17 hs.

María Victoria Vagnoni. Las indecisas alas. Lunes 15 a las 18.

Fernando Miodosky. Mandato clandestino. Lunes 15 a las 19.

María Fernández Mouján. Mari mari ilce Rosalía Barra pigen tañi Lof Puel. Lunes 15 a las 20 hs.

María Inés Bogomolny. Charla Leer con otros: una red de clubes de lectura. Martes 16 a las 17.

Andrea Díaz. Tanta belleza. Miércoles 17 a las 17 hs.

Carmen de la Maza. Espectáculo Música de raíz, folclore de Chile. Jueves 18 a las 14 hs.

Dito Trío. Espectáculo Patagonia en clave sol. Jueves 18 a las 15.30 hs.

Alejandro Flynn. Charla El desafío de la hoja en blanco. La imagen como disparadora del texto creativo. Jueves 18 a las 17 hs.

Gustavo Lupano. En Zapala debe estar nevando. Viernes 19 a las 17 hs.

Vilma Llamazares. Nacho tiene un cromosoma de más y sabe cómo usarlo. Viernes 19 a las 18 hs.

Santa Editorial presenta su catálogo junto a su editora Francisla Marós y los autores Carla Rojkind y Rafael Urretavizkaya. Modera Marina Cisneros. Viernes 19 a las 19 hs.

Diana Cristina Masini. Casita. Viernes 19 a las 20 hs.

Rosana Zeballos. Cicatrices. Sábado 20 a las 18 hs.

Pablo Montanaro. Charla Libracos, la librería que hizo leer a generaciones de neuquinos. Sábado 20 a las 19 hs.

Colectivo La mano en la sed. Antología 10 años. Sábado 20 a las 20 hs.

Carla Rojkind. De amor y otras violencias. Domingo 21 a las 18 hs.

María Cristina Bosque. Todas somos un poco brujas. Domingo 21 a las 19 hs.

Charlas y espectáculos del jueves 18/09 en Irma Acuña

Charla abierta Libros No Ficción autores/as de Chos Malal: investigación y divulgación científica. 9.30 hs

Mesa de Narrativas de autores y autoras de Chos Malal. 10.30 hs.

Mesa de Poetas: “con susurros de palabras en el viento” 14 hs.

Mesa de poesía: “Absolutamente nada es fijo” 15.30 hs.

Atilio Alarcón. Cantautor y artista folclórico presenta su repertorio musical. 16 hs.

Ballet folklórico municipal de Chos Malal “Soledad Arriagada” 21 hs.

Catálogo Música de Raíz Neuquén, integrado por músicos solistas de Chos Malal: Julián Pérez Soto, Vukan Benigar, Leo Mercado, Lilo Alarcón.

Escenario Con el viento en la voz, la ciudad cuenta

Show de magia de Sebastián Rozenberg. Viernes 12 a las 16 hs.

Mariano Delgado. Viernes 12 a las 21 hs.

Zeze Nou Trío. Viernes 12 a las 22 hs.

Luis Pescetti. Espectáculo de humor. Sábado 13 a las 16 hs.

Soul Goodman. Sábado 12 a las 21 hs.

Despertar de los grises. Sábado 13 a las 22 hs.

Rondas de Canciones en Concierto. Domingo 14 a las 16 hs.

Ailuz. Domingo 14 a las 21 hs.

Jazz and words. Domingo 14 a las 22 hs.

Marito Diabolista. Lunes 15 a las 16 hs.

Joaquín Dimagic, show de magia. Martes 16 a las 16 hs.

Romeluz. Viernes 19 a las 21

Samanta Juncos. Viernes 19 a las 22

Los Musis de Prófica. Sábado 20 a las 16

Delta Calibre. Sábado 20 a las 21

La gente no lee. Sábado 20 a las 22 hs.

Los Rockan (espectáculo infantil María Elena Walsh). Domingo 21 a las 16 hs.

Manga de agua. Domingo 21 a las 21 hs.

El peligro de los vientos. Domingo 21 a las 22 hs.