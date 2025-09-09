Feria del Libro 2025 en Neuquén: fecha, lugar y los escritores destacados que participan

La Feria del Libro empezará esta semana bajo el lema “Con el viento en la voz, la ciudad cuenta”. Es una de las actividades en el marco del aniversario de la ciudad.

La Feria del Libro “Marcelo Martín Berbel” se celebrará del 12 al 21 de septiembre en el predio del Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, bajo el lema “Con el viento en la voz, la ciudad cuenta”.

El objetivo es llegar con una propuesta renovada y más actividades para el público, con unos 100 stands. Además, tal como se dio a conocer, Chos Malal es la ciudad invitada de honor de la Feria, en reconocimiento a su importancia histórica como primera capital de Neuquén.

“Siempre decimos que la cultura es un derecho individual, pero también es colectivo. Y para que ese derecho esté presente, atrás tiene que haber un estado ”, afirmó la secretaria jefa de Gabinete, María Pasqualini, cuando se anunció oficialmente el evento.

Además, destacó que "la cultura es identidad, pero también es trabajo. Porque quienes escriben y venden libros están generando trabajo, y eso lo tenemos que tener claro". También, habrá activaciones afuera para que los vecinos, vecinas y turistas puedan recorrer y disfrutar.

ON - Feria del Libro (12).jpg Omar Novoa

Una Feria del Libro con identidad neuquina

“La Feria del Libro es de todos los neuquinos y todos tenemos que aportar ideas”, manifestó Pasqualini. Tras recordar que el año pasado hubo casi 100 presentaciones de libros, expresó que “esto habla de que tenemos que apoyar y acompañar. La Feria del Libro no es algo que sucede una vez al año, los talleres literarios suceden todas las semanas, así se construye ese camino para que la Feria del Libro suceda”.

Por su lado, la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, reconoció el trabajo en el tiempo del gobierno municipal de mantener firme a la Feria del Libro en la figura del intendente Mariano Gaido y de su equipo.

“Hoy, en un país donde muchas veces las políticas públicas asociadas a la cultura son diezmadas, tenemos un gobierno provincial, un gobierno municipal y todo un equipo de trabajo que redobla la apuesta”, sostuvo la funcionaria.

ON - Feria del Libro (17).jpg Omar Novoa

Feria del Libro: escritores destacados en el auditorio Martín Berbel

Luis Pescetti. Viernes 12 a las 19.30 hs. Charla Botiquín emocional, para padres y docentes.

Luis Novaresio. Viernes 12 a las 20.30 hs. Todo por amor, pero no todo.

Mar Petryk. Sábado 13 a las 20 hs. Detonant.

Luciano Lutereau. Domingo 14 a las 19 hs. Cada vez que decimos adiós. Duelos, separaciones y despedidas.

Florencia Canale. Domingo 14 a las 20 hs. La Cruzada.

Patricia Suarez. Martes 16 a las 19 hs. Taller de dramaturgia La escena de tu vida: cómo escribir aquellos momentos que marcaron tu experiencia.

Claudia Piñeiro. Miércoles 17 a las 20 hs. La muerte ajena.

Ariel Sujarchuk. Miércoles 17 a las 18 hs. Mañana es hoy, alianzas para una ciudadanía digital inteligente.

Luciano Saracino. Domingo 21 a las 20. Charla El Eternauta: ¿sigue nevando ahi afuera?

Patricio Zunini. Domingo 21 a las 19 hs. Borges enamorado.

Eduardo Sacheri. Viernes 19 a las 20 hs. Demasiado lejos.

Verónica Boix. Viernes 19 a las 19 hs. La estrategia de la rana.

Felipe Pigna. Sábado 20 a las 20 hs. Conspiración en Londres.

presentación oficial de la Feria Internacional del Libro de Neuquén (6).JPG

Una convocatoria multitudinaria

En la edición de 2024, más de 220 mil personas pasaron por el Parque Central de Neuquén capital para comprar novedades y ofertas en los stands de las librerías, asistir a presentaciones de libros o recorrer las propuestas de las globas.

La oferta cultural de la capital neuquina atrajo a lectores de todo el país e incluso de ciudadanos de países limítrofes. Eso contribuyó al incremento de las ventas que registraron los libreros y a la gran convocatoria de los escritores participantes.

Según el municipio, se trata de una feria del libro que está posicionada entre las tres mejores de la Argentina, junto a Córdoba y Buenos Aires.