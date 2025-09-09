Interna en La Libertad Avanza: el "Gordo" Dan pidió la renuncia de Lule Menem y Sebastián Pareja

El streamer libertario acusó a los dirigentes de “usar como escudo” a Karina Milei y reclamó que den un paso al costado tras la derrota electoral.

La interna de La Libertad Avanza se intensificó tras los resultados adversos en la provincia de Buenos Aires . Este martes, el militante y streamer libertario Daniel “Gordo Dan” Parisini pidió públicamente la renuncia del asesor presidencial Eduardo “Lule” Menem y del armador bonaerense Sebastián Pareja, a quienes responsabilizó por el armado electoral y acusó de escudarse detrás de Karina Milei.

“Lule Menem y Pareja, si tienen huevos, deberían dejar de usar de escudo humano a Karina Milei y dar un paso al costado”, escribió Parisini en su cuenta de X. La publicación se viralizó rápidamente y generó múltiples reacciones, tanto dentro como fuera del oficialismo.

El reclamo se produjo un día después de que Menem y Pareja mantuvieran una reunión en Casa Rosada en el marco del análisis postelectoral y en medio de crecientes críticas a la estrategia que La Libertad Avanza desplegó en territorio bonaerense, donde el oficialismo perdió por más de 13 puntos frente a Fuerza Patria.

Entre las respuestas destacadas a la publicación, el conductor Tomás Rebord ironizó: “Tirale a Karina papá no seas cagón, ¿qué pasa te retan si decís lo que pensás?”. La frase reavivó el debate sobre el rol central de la Secretaria General de la Presidencia y la cautela con la que algunos actores del espacio abordan las críticas hacia su figura.

En respuesta, Parisini reafirmó su autonomía al señalar: “Nadie me dice qué carajo escribir o no escribir. Es la verdad y lo que yo pienso”.

El episodio se inscribe en un clima de tensión interna tras la derrota electoral, que motivó el anuncio por parte del presidente Javier Milei de una nueva mesa política nacional, encabezada por él mismo e integrada por Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y otros funcionarios de primera línea. También se confirmó la creación de una mesa de diálogo con gobernadores.

Por el momento, no hubo respuestas oficiales del Gobierno a las críticas planteadas desde sectores libertarios que reclaman cambios en el armado político y la toma de decisiones dentro del espacio.

El antecedente inmediato: cruce del Gordo Dan con Guillermo Francos

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, repudió de manera categórica un ofensivo posteo del militante libertario Daniel Parisini, conocido como "El Gordo Dan", contra el senador Luis Juez y su hija. Lo calificó como una "barbaridad" y desvinculó al tuitero del Gobierno nacional.

Según publicó Noticias Argentinas, Francos fue contundente en su rechazo a la publicación. "Lo repudio totalmente, me parece absolutamente fuera de lugar, me parece repudiable y creo que no puede aceptarse de ninguna manera ni la grosería, ni la forma en que se expresa, ni el fondo de la cuestión", afirmó en declaraciones televisivas.

En un gesto político significativo, el ministro reveló que se comunicó directamente con el senador cordobés, cuyo voto fue clave para rechazar el veto presidencial a la ley de Discapacidad. "Lo llamé hace un rato a Luis Juez, lo saludé, le dije que repudiaba el tema y le pedía disculpas", contó Francos.

El jefe de Gabinete se esforzó por marcar una clara distancia entre la administración y Parisini. "Él no tiene a nadie arriba de él, es una persona independiente, no forma parte del gobierno. Tuitea cosas, está a favor del gobierno del presidente Milei, pero no forma parte del gobierno", subrayó.

Francos consideró que el militante borró el tuit porque "se habrá dado cuenta de que había cometido una barbaridad" y se mostró confiado en que el presidente Javier Milei "está en total desacuerdo con esta expresión del Gordo Dan".

El repudiable tuit del Gordo Dan

El "Gordo Dan", publicó este jueves un posteo ofensivo en el que atacó al senador del PRO, Luis Juez, y a su hija Milagros, quien padece parálisis cerebral. El mensaje, que fue borrado tras recibir un repudio generalizado, se produjo como reacción a la derrota que sufrió el Gobierno en el Senado con la ley de emergencia en Discapacidad.

Según pudo conocer Noticias Argentinas, el ataque del tuitero oficialista fue una consecuencia directa de la sesión en la Cámara Alta, donde la oposición se unió para rechazar el veto del presidente Javier Milei a la ley, con un resultado de 63 votos a favor de la ley y solo 7 en contra.

Tras la votación, en la que Juez se pronunció en contra del veto presidencial, Parisini lanzó su agresión en la red social X. "Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei", escribió el militante.