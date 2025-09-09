El clima en Neuquén

LA MAÑANA | NEUQUEN - 9 de septiembre de 2025 - 16:40

El dólar en vivo: cómo cotizó este martes 9 de septiembre

Tras un lunes, donde escaló a 1.460 pesos, durante esta jornada hubo un mercado un poco más calmo.

Otro día movido para el dólar 

Después de un lunes alterado por los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el dólar oficial tuvo un martes estable y cerró este lunes en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en Banco Nación. También el dólar blue no mostró mayores cambios.

El dólar se mantuvo estable

El dólar oficial cerró este martes en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en la cotización de Banco Nación, manteniéndose estable con respecto al cierre del lunes.

Distintos operadores señalaron que la estabilidad de la moneda estadounidense se logró sin intervención oficial por parte del Gobierno, ya que se mantuvo flotando entre las dos bandas cambiarias (alrededor de $950 para el piso y $1.470 para el techo).

El aumento se produce luego de que varias entidades privadas ofrecían el dólar a ese valor desde primeras horas de la mañana.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.425 y $1.435 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.440.

El dólar blue se cotizaba este martes en $1.370 para la compra y $1.390 para la venta, con una suba de 0,4% en la jornada. El dólar mayorista se ubicaba en $1.416, un incremento del 0,6%.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,5% hasta $1.427,75, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 0,3% hasta los $1.435,4.

Un mercado de rebotes

Este martes, las acciones muestran un leve rebote, mientras que los bonos operan mixtos. El Merval de la Bolsa de Buenos Aires sube 1% en las primeras transacciones, mientras que la mayoría de los ADRs que cotizan en Nueva York también muestran alzas.

En el caso de los bonos, operan mixtos, aunque se destaca una suba de 4,9% en el GD46. El Riesgo País se mantiene por encima de los 1.100 puntos

Leve suba del dólar

Pasadas las 11:30 de la mañana, las pizarras del Banco Nación mostraban que el dólar había subido a 1.435 pesos. El blue en 1.435 pesos, mientras el dólar MEP cotizaba en 1.428,95 pesos.

Abrió sin cambios el dólar

En el arranque de la jornada cambiaria, el dólar no mostraba variantes y cotizaba a 1.425 pesos.

Qué hago con mi plata: la columna de Dolores Baigorri en Bajá La Data

La economista analizó en LM Play los movimientos del mercado y el tipo de cambio tras el cimbronazo electoral en Provincia de Buenos Aires.

Un lunes en rojo

Acciones, ADRs y bonos tuvieron este lunes fuertes pérdidas, mientras que el Riesgo País superó los 1.100 puntos, luego del revés electoral que tuvo el Gobierno en la provincia de Buenos Aires, donde Fuerza Patria superó por más de 13 puntos al oficialismo en las elecciones legislativas.

El Merval cerró con una baja de 13,25% ubicado en 1.732.923,80. Medido en dólares, perdió 16,4% hasta 1.201,71 puntos.

En un panel líder rojo, se destacaron las bajas de Grupo Supervielle (-20,31%), BBVA Banco Francés (-20,30%) y Grupo Financiero Galicia (-20,14%).

El martes arrancará desde los $1.425

A medida que las operaciones en el mercado iban aumentado durante el lunes, la moneda estadounidense fue retrocediendo en su precio y terminó cerrando en la zona de los $1.425, una baja de $35 con relación a la apertura.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.430 y $1.450 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.460.

El dólar blue se cotizaba durante el lunes en $1.360 para la compra y $1.380 para la venta, con una suba de 1,1% en la jornada.

