El dólar en vivo: cómo cotizó este martes 9 de septiembre

El dólar se mantuvo estable

El dólar oficial cerró este martes en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en la cotización de Banco Nación, manteniéndose estable con respecto al cierre del lunes.

Distintos operadores señalaron que la estabilidad de la moneda estadounidense se logró sin intervención oficial por parte del Gobierno, ya que se mantuvo flotando entre las dos bandas cambiarias (alrededor de $950 para el piso y $1.470 para el techo).

dolares colchon.png El aumento se produce luego de que varias entidades privadas ofrecían el dólar a ese valor desde primeras horas de la mañana.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.425 y $1.435 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.440.

El dólar blue se cotizaba este martes en $1.370 para la compra y $1.390 para la venta, con una suba de 0,4% en la jornada. El dólar mayorista se ubicaba en $1.416, un incremento del 0,6%.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,5% hasta $1.427,75, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 0,3% hasta los $1.435,4.