Alerta naranja por fuertes nevadas, lluvias y vientos de más de 110 km/h: a qué zonas afectará

El invierno se va despidiendo con intensidad, además de las bajas temperaturas, se esperan varios fenómenos. Advierte que la nieve acumulada podría alcanzar los 70 cm.

Por estas horas, a menos de dos semanas de la llegada de la primavera, el frío aún se hace sentir con intensidad en varias zonas del país, donde se advierte la presencia de fuertes fenómenos climáticos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió varias alertas de niveles amarillo y naranja que afectarán a varias provincias, principalmente en la zona sur de Argentina.

Según precisó el organismo, el nivel naranja indica “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”. Mientras que la amarilla advierte sobre “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Alerta por fuertes lluvias: cuáles serán las zonas afectadas

El SMN indicó que rigen dos alertas por lluvias que se extenderán en la Patagonia.

El alerta amarilla señala que habrá lluvias de variada intensidad, algunas fuertes localmente. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas más altas. Y afectará a:

centro y norte de la zona cordillerana de Neuquén (en la tarde y la noche);

(en la tarde y la noche); sur de la zona cordillerana de Neuquén (en la noche);

(en la noche); zona cordillerana de Río Negro (en la tarde y la noche);

(en la tarde y la noche); norte de la zona cordillerana en Chubut (en la tarde y la noche).

Mientras que la alerta naranja advierten lluvias, con valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual. No se descarta la posibilidad de nieve mezclada en las zonas más altas.

Este fenómeno afectará el sur de la zona cordillerana de Neuquén (en la tarde).

mapa_alertas (41)

Alerta por intensas nevadas

Según precisó el SMN, rige una alerta amarilla por nevadas, donde se prevén nevadas de variada intensidad, algunas localmente intensas. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 40 cm, que pueden ser superados en forma puntual en:

centro y norte de la zona cordillerana de Neuquén (en la mañana y la madrugada);

(en la mañana y la madrugada); sur de la zona cordillerana de Neuquén (en la madrugada);

(en la madrugada); zona cordillerana de Río Negro (en la madrugada);

(en la madrugada); norte de la zona cordillerana en Chubut (en la mañana).

nieve rutas samore

Pero además hay otra alerta de nivel naranja, donde se esperan nevadas fuertes con valores de nieve acumulada entre 50 y 70 cm, pudiendo ser superados en forma puntual en:

sur de la zona cordillerana de Neuquén (en la mañana);

(en la mañana); zona cordillerana de Río Negro (en la mañana)

Alerta por vientos que superarían los 110 km/h

Para este martes también existe una alerta amarilla por fuertes vientos. En zonas cordilleranas de la provincia de Mendoza se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 110 km/h. durante la madrugada y la mañana.

En el resto del área se esperan vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 40 km/h, con ráfagas que pueden superar los 65 km/h, durante la tarde.

viento Las alertas traerán “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Pero además rige otra alerta por viento zonda con velocidades estimadas entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 65 km/h de manera puntual. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.