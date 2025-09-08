Alerta amarilla por fuertes tormentas, vientos de más de 100 km/h y granizo
El SMN también anticipa la presencia de fuertes nevadas para los próximos días en varias provincias. Qué pasará con las temperaturas.
La semana comienza inestable en gran parte del país, y a tan solo dos semanas del inicio de la primavera, se advierte sobre la presencia de fuertes tormentas y viento en distintas partes del país. Y tras varios días con temperaturas que llegaron a bajo cero en gran parte del país, ahora se advierte sobre un aumento.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas dos alertas amarillas, una de ellas por intensas tormentas que afectarán a a varias provincias.
Cabe recordar que este nivel de alerta indica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
Tormentas fuertes: en qué zonas impactará la alerta
Según se precisó, la alerta afectará a Corrientes, Misiones, el sureste de Formosa y el este de Chaco. Se prevén lluvias intensas y tormentas acompañadas por abundante caída de agua. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
"El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo", se detalló.
Ante la presencia de la alerta por las tormentas, se brindaron una serie de recomendaciones desde el SMN:
-No sacar la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
-Evitar actividades al aire libre.
-No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
-Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
-Estar siempre atento ante la posible caída de granizo.
-Informarse por las autoridades.
-Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Alerta por fuertes vientos: qué provincias afectará
El organismo nacional precisó además que rige otra alerta amarilla que afectará las provincias de Salta y Jujuy, donde se esperan vientos del sector oeste de hasta 70 km/h con ráfagas que podrían superar los 100 km/h.
Además se anticipa la presencia de viento Zonda, caracterizado por su intensidad, sequedad y aumento de temperatura.
Las recomendaciones del organismo nacional ante la presencia de fuertes vientos, son:
-evitar actividades al aire libre.
-asegurar los elementos que puedan volarse.
-mantenerse informado por autoridades.
-tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Se anticipan nevadas y lluvias
Por otro lado, el SMN ya emitió otras alertas amarillas para el día martes, donde se pronostican lluvias y nevadas en la región patagónica, principalmente en la zona cordillerana de las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut.
El área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas fuertes localmente. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Asimismo, se indicó que se esperan nevadas de variada intensidad, algunas localmente intensas, con valores de nieve acumulada entre 20 y 35 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada.
