Alerta por temperaturas extremas de hasta 11°C bajo cero y fuertes vientos

Advierten que el frío se extendería durante todo el fin de semana en gran parte del país. Qué zonas se verán más afectadas.

Advierten que este podría ser el último evento frío significativo del invierno 2025 en Argentina.

Tras varias jornadas marcados por el descenso de la temperatura , el inicio del fin de semana seguirá marcado por las bajas temperaturas y una alerta por fuertes vientos en varias zonas del país.

El sitio especializado en meteorología Meteored advirtió que el frío intenso persistirá hasta el sábado en gran parte del territorio, con heladas fuertes en Cuyo, La Pampa y el norte de la Patagonia. Y señalaron que este podría ser el último evento frío significativo del invierno 2025 en Argentina.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas de frío que afectarán a siete provincias durante este viernes.

Estas bajas temperaturas afectará a Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco y Tucumán. Según el organismo, se podría presentar temperaturas con “efecto leve a moderado en la salud”.

En las primeras horas del día ya se registraba una localidad patagónica como la más fría del país, se trata de Maquinchao en Río Negro registraba una temperatura de 11.4ºC bajo cero, seguida por Puerto Madryn, en Chubut con una sensación térmica de 10.5 ºC bajo cero y la localidad de Trelew en Chubut con 8.2 ºC bajo cero. Así lo indicó el ránking de del SMN.

ranking smn

Alerta por fuertes vientos: a qué provincias afectará

Por otro lado, el organismo nacional emitió otra alerta amarilla por vientos fuertes para este viernes, que afectará a cinco provincias argentinas.

Cabe recordar que una advertencia de este nivel indica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Según se precisó, a partir de la tarde se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

El área afectada incluye algunas zonas de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y Tucumán.

mapa_alertas (37)

Cuáles son las recomendaciones del SMN

-Evitá actividades al aire libre.

-Asegurá los elementos que puedan volarse.

-Mantenete informado por autoridades.

-Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono

¿Sigue el frío bajo cero? El clima en Neuquén durante el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el pronóstico para este fin de semana en Neuquén. Las condiciones se mantendrán estables en gran parte de la provincia, con temperaturas en ascenso y sin lluvias en el norte y centro. Sin embargo, la cordillera experimentará un cambio hacia el domingo, cuando se esperan precipitaciones y nevadas débiles. En varios puntos también se espera viento con ráfagas fuertes.

El viernes se anticipa despejado en la ciudad de Neuquén, con mínima de 0°C y máxima de 14°C. No se esperan precipitaciones y los vientos soplarán del oeste entre 7 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

El sábado la mínima será de 4°C y la máxima de 16°C, también sin lluvias. El viento se mantendrá moderado a fuerte, del sector oeste, con ráfagas de hasta 50 km/h.

El domingo subirá un poco más la temperatura: mínima de 5°C y máxima de 17°C, cielo mayormente despejado y vientos del oeste de 13 a 22 km/h, sin ráfagas intensas ni precipitaciones.