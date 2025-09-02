Alerta por fuertes vientos y temperaturas bajo cero: qué provincias estarán afectadas

El invierno no terminó y se pronostica el regreso de muy bajas temperaturas durante varios días. Qué advierte la alerta del Servicio Meteorológico Nacional.

Se advierten “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”,

El inicio de septiembre llegó al país con un regreso de bajas temperaturas, que se hacen sentir con intensidad tras el paso de la popular tormenta de Santa Rosa durante el fin de semana en distintas provincias. Y en las últimas horas se sumó un alerta meteorológico.

A esto se suma la presencia de un otro fenómeno climático que afectará a un sector del país durante este martes 2 de septiembre, así lo indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Según las fuentes oficiales, este nivel de advertencia hace referencia a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, lo que implica la necesidad de tomar precauciones momentánea.

vientos El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una alerta amarilla.

El organismo precisó que se encuentran vigente una alerta amarilla por fuertes vientos para esta jornada, que afectarán las provincias de La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero y Salta.

oeste de Catamarca (en la tarde);

(en la tarde); oeste de La Rioja (en la tarde);

(en la tarde); extremo sur de Salta (en la tarde);

(en la tarde); extremo oeste de Tucumán (en la tarde).

"En el área cordillerana se esperan vientos del noroeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos", detallaron.

mapa_alertas (34)

Para mañana miércoles rige otra alerta amarilla, que por el momento alcanzará a la provincia de Corrientes, donde se pronostican intensas tormentas. "El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes", indicó el SMN.

Se espera que las tormentas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo. Y se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Temperaturas bajo cero: el invierno todavía no se va

El invierno aún no se fue, y en las últimas horas comenzó a registrarse un marcado descenso de la temperatura en gran parte del país.

En la mañana de este martes, se vuelven a alcanzar las temperaturas bajo cero. Según el ránking que publica el SMN, la ciudad más fría del país este martes es La Quiaca en Jujuy, con 3.3°C bajo cero, seguida por El Calafate, en Santa Cruz con 3°C bajo cero, pero en Río Gallegos si bien la temperatura marca 0.2°C bajo cero, la sensación térmica alcanza los 6.7°C bajo cero.

smn

Se espera que los días fríos continúen en lo que resta de la semana, donde están pronosticadas temperaturas bajo cero en varias provincias.

Las recomendaciones oficiales sobre la alerta amarilla

El SMN advirtió que, aunque se trata de una alerta amarilla, las ráfagas podrían provocar situaciones de riesgo para la población que vive en las zonas apuntadas, entre los riesgos se encuentran la caída de ramas, interrupción del tránsito o complicaciones en actividades al aire libre.

Frente a estas condiciones, dieron a conocer una serie de sugerencias de cuidado para tener en cuenta: