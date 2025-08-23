Suben la alerta por viento en Neuquén: se esperan ráfagas de unos 90 km/h

En gran parte de la provincia y de la capital regirá una alerta amarilla y en un sector cordillerano elevaron a naranja la alerta meteorológica.

Un fin de semana para el olvido en Neuquén . Emitieron una alerta amarilla por viento para la capital neuquina y parte de la provincia, mientras que para el extremo sur cordillerano se elevará a naranja por la intensidad, al tiempo que tendrán amarilla por lluvias.

El pronóstico para la ciudad de Neuquén anticipa que experimentará un ascenso notable de la temperatura tras un sábado frío y ventoso. El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) pronosticó para este domingo una tarde templada, pero con fuertes ráfagas de viento durante prácticamente toda la jornada.

Emitió una alerta amarilla por viento, que se empezará a sentir desde la madrugada con ráfagas entre 51 y 59 kilómetros por hora con una temperatura que arrancará en 10 grados. Por la mañana descenderá a 9 grados bajo un cielo mayormente nublado, viento de 32 a 41 kilómetros por hora y ráfagas entre 79 y 87 kilómetros por hora. Ya en horas de la tarde el cielo continuará nublado y la temperatura ascenderá a 20 grados de máxima. En cuando al viento, fluctuará de 42 a 50 kilómetros por hora del sector oeste con ráfagas de casi 80 kilómetros por hora. Por la noche descenderá la temperatura a 15 grados como el viento hasta 41 kilómetros por hora y ráfagas que no superarán los 69 kilómetros por hora.

Qué dice el pronóstico de la AIC

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) también adelantó que el tiempo estará ventoso y que en la zona se pasará del frío a una jornada templada, con mejoramientos temporarios. "Paulatino ascenso de la temperatura con mejoramiento generales de las condiciones a partir del martes", pronosticaron desde el organismo de la región.

Para el domingo pronosticó cielo cubierro durante el día con una temperatura máxima de 19 grados, viento de 48 kilómetros por hora y ráfagas de 70 kilómetros por hora. Por la noche anticipó que estará parcialmente nublado con una temperatura que descenderá a los 4 grados, mientras que el viento se mantendrá fuerte con ráfagas también de 70 kilómetros por hora.

Alertas por lluvia y viento

Mientras que en la capital neuquina y la zona este de la provincia el viento amarillo prevalecerá durante toda la jornada, para el extremo sur provincial el SMN emitió una alerta amarilla por lluvias y una alerta naranja por viento. Desde este organismo nacional explicaron que eso significa que "el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 70 km/h, y ráfagas que podrán superar los 120 km/h".

Recomendaron para quienes residen en la zona de los lagos que: no se refugien cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; buscar un lugar seguro bajo techo; y, en caso de que alguien más se vean afectado por este fenómeno, se podrán comunicar con los organismos de emergencias locales. Recomendaron tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Para la provincia de Río Negro el pronóstico es similar, con alerta naranja por viento y amarilla por lluvia en el extremo oeste cordillerano mientras que, en ese caso, el resto del territorio provincial se verá afectado por una alerta amarilla por viento.