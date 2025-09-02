Despidos de estatales: la Legislatura también echó un "ñoqui" que faltó más de la mitad del año

La Legislatura de Neuquén aplicó el mismo criterio de tolerancia cero a la corrupción, que ya ocasionó decenas de despidos en el gobierno provincial.

En sintonía con el gobierno provincial , que aplica la tolerancia cero a los ñoquis e indisciplinados desde que asumió el gobernador Rolando Figueroa, la Legislatura de Neuquén también despidió a un empleado ñoqui que registró 145 días de inasistencia el año pasado, equivalentes al 60,42% del año laboral.

Mediante la resolución N 413, del 29 de agosto de 2025, firmada por la presidenta a cargo de la Legislatura, Zulma Reina, se dispuso la baja del agente Martín Gastón Purrán , quien se desempeñaba como auxiliar de maestranza dependiente de la Prosecretaría Administrativa de la Legislatura del Neuquén.

En abril del presente año se le instruyó un sumario administrativo en el que se documentó la totalidad de las faltas acumuladas durante su paso por la institución. Su ingreso data de 2005, período en el que comenzó a recibir apercibimientos por incumplimiento de sus deberes.

A lo largo de los últimos 15 años, las evaluaciones de desempeño resultaron desfavorables, impidiéndole ascensos en su categoría y limitando su carrera administrativa. Asimismo, se registraron reiteradas faltas a las normas y valores de la institución en su vínculo con pares y superiores.

legislatura.jpg la Legislatura de Neuquén tuvo un encendido debate por el desalojo mapuche.

De hecho, el año pasado se dejó constancia de que “no se puede contar con él para un evento o actividad extra realizada en esta Institución por falta de compromiso”, además de que “incumple con las tareas asignadas por su superior inmediato”. Sus propios compañeros de sector le endilgaron una “actitud poco colaborativa” y “actitudes que son incompatibles con las normas de moral y buenas costumbres, además de realizar incumplimientos a los deberes del empleado legislativo.”

Desde su incorporación acumuló 136 descuentos de haberes por reiteradas inasistencias injustificadas, sumando más de 500 días sin trabajar; además de diferentes suspensiones sin goce de sueldo y, en algunos casos, sin prestación de tareas, por un total de 40 días.

También se le instruyeron 6 sumarios administrativos y se emitieron, por lo menos, 13 intimaciones mediante telegramas para que se presentara en su puesto y justificara sus ausencias. Un registro de 2018 refiere a una sanción disciplinaria grave, con suspensión sin goce de haberes y por el término de treinta días. Sin embargo, reincidió en su actitud y no modificó su conducta.

Todo ello contribuyó a la decisión final de cesantearlo, ante la inobservancia en los deberes del empleado legislativo, la acreditada sumatoria de ausencias sin justificar al puesto de trabajo y los testimonios que dieron cuenta de su falta de compromiso para desempeñar con eficacia, eficiencia, capacidad y diligencia las tareas que le correspondían.

Martín Gastón Purrán despido Resolucion 413

Otros despidos en el Estado

Desde la asunción de Rolando Figueroa como gobernador de Neuquén, la provincia ha adoptado una política de "tolerancia cero" contra la indisciplina y la corrupción en la administración pública. Esta postura se ha materializado en la destitución de decenas de empleados estatales por faltas graves, incluyendo casos de "ñoquis", presentación de documentación falsa, abandono de cargo y conductas que contravienen los estándares éticos de la función pública.

Como ejemplos de esta política, se ha conocido el caso de Ivana Karina Alonso, directora mayor de la Asesoría General de Gobierno, quien fue despedida tras comprobarse que viajó a Colombia y Panamá entre el 20 y el 30 de agosto de 2024, mientras se encontraba con licencia por enfermedad. Se demostró que actuó "con simulación y de mala fe" para ocultar su viaje, presentando un certificado médico cuando la Junta Médica ya había dispuesto su alta y reincorporación laboral a partir del 26 de agosto de 2024, incluso con reducción horaria. Alonso intentó justificar ausencias por una supuesta mudanza y solicitó licencia ordinaria estando ya en el exterior, aunque su pedido prosperó solo parcialmente porque ya debía reincorporarse.

Otro caso significativo es el de Lucia del Carmen Della Longa, auxiliar de servicio en un jardín de infantes, quien fue cesanteada por presentar dos certificados médicos "apócrifos o truchos" para justificar reposos prolongados, primero por riesgo de aborto y luego por una pérdida fetal. El Hospital Castro Rendón confirmó que Della Longa no fue atendida en las fechas indicadas y que los certificados no correspondían a la letra ni firma de las médicas mencionadas.

En un incidente previo, Joaquín Alberto Velarde (camillero) y Natalia Estefanis Aroca (mucama), ambos del Hospital Castro Rendón, fueron despedidos por sustraer sellos de médicos compañeros para confeccionar y presentar certificados apócrifos entre septiembre y noviembre de 2022, habiendo una doctora denunciado el extravío de su sello que luego fue utilizado por ellos.

SFP Casa de Gobierno (6) Sebastián Fariña Petersen

En el ámbito educativo, la purga de empleados también incluyó a Maximiliano Andrés Comelatto, auxiliar de servicio en Villa La Angostura, despedido el 18 de enero de 2025 por inasistencias injustificadas durante todo 2022 y abandono de cargo. Juan Carlos Pino, auxiliar de servicio en Neuquén capital, fue cesanteado el 2 de octubre de 2024 por acumular 27 ausencias injustificadas en varios meses de 2022. Asimismo, Cristian Nahuel Robles, auxiliar de servicio en Plottier, fue despedido el 28 de agosto de 2024 por faltas injustificadas en marzo, abril y mayo de 2022.

La empleada administrativa del Distrito Escolar I, Viviana Beatriz Parrotta, fue cesanteada el 17 de diciembre de 2024 por abandono de cargo e inasistencias injustificadas durante varios meses de 2022, además de recibir quejas por su falta de atención a las tareas.Entre las irregularidades más graves, se destaca el caso de Marina Leonor Temi, preceptora, quien fue exonerada (la sanción más severa) tras confirmarse la adulteración de su título. De manera similar, Susana Inés Carbone, docente, fue cesanteada por presentar un certificado médico apócrifo.

Un caso "inusual" fue el de Leandro Alberto Villafañe, médico del Hospital “Dr. Gregorio Álvarez” de Chos Malal, quien fue cesanteado por abandono de cargo al ausentarse desde el 26 de febrero al 6 de julio de 2022. Se comprobó que se había mudado a Chile y luego a Estados Unidos sin presentar una renuncia formal, creyendo que su ausencia sería suficiente y que su "renuncia" ya se habría resuelto.Finalmente, el gobierno también despidió a Edgardo Caitruz, auxiliar de servicio en Aluminé, tras ser condenado por abuso sexual continuado contra compañeras de trabajo.

Otro caso que generó polémica fue el de Graciela Itatí García, enfermera del Centro de Salud Taquimilán, quien fue dada de baja por robar y vender vacunas destinadas al centro de salud pública donde trabajaba.