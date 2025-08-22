Más despidos del gobierno de Neuquén: echaron a un abusador y a una "ñoqui" que faltó dos años

Rolando Figueroa empuja su política de tolerancia cero a la corrupción y sumó dos nombres nuevos a una larga lista de despedidos. Los detalles.

El gobierno de la provincia de Neuquén expulsó a otros dos agentes del Estado por indisciplina. De esta manera, se sostiene la purga estatal del gobernador Rolando Figueroa , con dos nuevos nombres a un largo listado de empleados públicos que se quedaron afuera de la administración por ausencias injustificadas o por haber cometido delitos graves.

Entre los nuevos expulsados se cuentan a una trabajadora que faltó prácticamente durante dos años seguidos; y otro por haber perpetrado el delito de abuso sexual , un hecho que él mismo confesó. En el segundo caso, el despido se tramitó en tiempo en tiempo récord.

"Desde que asumió, en diciembre de 2023, la administración que conduce Rolando Figueroa puso en marcha un régimen de tolerancia cero frente a hechos de ese tipo, como si también ante los episodios de corrupción. El resultado es una larga lista de cesantías y exoneraciones, que no para de crecer", aseguraron desde el gobierno neuquino.

"Figueroa también ordenó que se les imprimiera celeridad a los sumarios que se iniciaron durante los tiempos de su antecesor, Omar Gutiérrez, con lo que les puso fin a las demoras injustificadas durante las cuales los ñoquis e indisciplinados seguían cobrando sueldos", agregaron sobre las expulsiones que se concretaron en esta gestión, pero que ya habían sido tramitadas durante el mandato del exgobernador.

Una ñoqui que faltó dos años

Una de las cesantías que se hicieron efectivas este viernes -con la firma de los correspondientes decretos- recayó sobre María Elsa Millaín, quien pertenecía a la planta permanente anualizada del Ente Provincial de Termas del Neuquén (EPROTEN), organismo que depende del ministerio de Turismo.

Los auditores dieron por acreditado que incurrió en inasistencias injustificadas a su puesto de trabajo, durante el período que se extendió desde el 25 de octubre de 2021 al 10 de agosto de 2023, durante los tiempos de Gutiérrez. En virtud de esa actitud le endilgaron abandono de cargo.

El sumario se lo iniciaron el 22 de agosto de 2023 y se pudo constatar que, durante el período investigado, no usufructuó ningún tipo de licencia, ni presentó certificados médicos que acrediten sus inasistencias. Los auditores aseguran haber advertido una “falta total de interés hacia su propio cargo y trabajo”, además de “mala fe en su conducta”, ya que “fue esquiva a recepcionar las notificaciones”.

Figueroa le puso fin a esa situación y ordenó que se pongan en marcha los mecanismos necesarios para recuperar los sueldos de esos dos años en los que no se presentó a trabajar. Advirtió que si no es posible el recupero, se le dará intervención a la Fiscalía de Estado, para que inicie las actuaciones correspondientes.

Despiden a un abusador

También este viernes, Figueroa firmó el decreto que convalida lo actuado por el Consejo Provincial de Educación (CPE) y da de baja de los cuadros de la administración pública provincial a César Benedicto Neira, sobre quien recayó sentencia penal en una causa caratulada “Neira, César Benedicto; s/ abuso sexual simple”.

Eso hizo que perdiera el derecho a la estabilidad laboral en el Estado. El despido fue rápido, ya que el CPE recibió el informe el 3 de junio último y ahora fue despedido. De todos modos, ya había sido separado del cargo. En el expediente consta que el delito contra la integridad sexual hacia una adolescente de su entorno familiar lo perpetró en 2022, también durante los tiempos de Gutiérrez.

El 14 de febrero de 2023, Neira reconoció la autoría de dos hechos y fue condenado a un año de prisión de cumplimiento en suspenso. El sujeto prestaba servicios de auxiliar (o portero) en una escuela primaria de Junín de los Andes.