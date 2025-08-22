Dolor por la muerte de un querido profesional de la salud en Cutral Co

En las últimas horas, la muerte de un querido profesional de la salud conmocionó a la comunidad de Cutral Co y Plaza Huicul. Compañeros de trabajo, amigos y pacientes que lo conocieron en vida expresaron su dolor y condolencias a su familia. Enseguida, las redes sociales se poblaron de mensajes cargados de cariño, respeto y tristeza ante la partida de un gran ser humano.

"Con profundo pesar despedimos al Lic. en Enfermería Mario Alfredo Vallet (63), quien fue parte fundamental de nuestra institución. Un profesional comprometido, reconocido por su dedicación al cuidado de cada paciente y, sobre todo, por el cariño y respeto que supo ganarse entre sus colegas y compañeros", expresaron desde el Hospital Zonal Cutral Co-Plaza Huincul.

En nombre de todos los trabajadores del nosocomio, le agredecieron su "entrega, su humanidad y el camino compartido". Personal del hospital expresó en un conmovedor posteo de Facebook que "su recuerdo permanecerá vivo en cada uno de nosotros .Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento. Hasta siempre, Mario".

Tras la noticia de su muerte, colegas y amigos se volcaron a las redes para acercar algunas palabras de cariño y respeto. "No es un adiós, es un hasta siempre. Siempre en mi corazón. Te conocí en el hospital viejo de Saenz Peña", expresó José Mellado.

Susana Zúñiga rezó por su eterno descanso y ofreció sus condolencias a su familia y amigos. "Excelente persona, compañeros y amigo. Te voy a recordar siempre y te llevaré en mí corazón, por tus consejos y esa bella sonrisa en tu rostro. Le doy gracias a Dios por haber trabajado juntos. Un ejemplo de persona y profesional", manifestó.

Otras personas recordaron su sonrisa, como una característica que lo distinguía, y agradecieron a la vida haberlo conocido durante la trayectoria laboral que recorrieron juntos. Roberto Llancaqueo, confesó: "Trabajamos muchos años juntos y a la par, con un propósito que Dios instaló en nuestro corazones... ser enfermeros, trabajar en el amor de Dios, en nuestra profesión. Hoy estarás en los brazos del señor. por amor a tu obra, amigo y hermano, por siempre te recordaré".

Antes de ser enfermero, había sido chofer de ambulancia y algunos compañeros lo recordaron en los tiempos en que se desempeñaba en el viejo sanatorio que fue construido por YPF. "Lamento profundamente la pérdida de Mario, un profesional dedicado a su profesión y a toda la comunidad. A cada persona que tuvimos la oportunidad de conocerlo, nos ha dejado en nuestros corazones un hermoso recuerdo. Abrazo a todos sus seres queridos y deseo una pronta resignación para cada uno de ellos", expresó Natalia Paredes.

Muy querido en la Policía

Muchos también se quedaron con la alegría que emanaba. Un hombre simple, que se reía. "Me quedo con tus consejos y lo buen compañero que fuiste. Siempre tan alegre y expectante a hacer alguna broma", dijo Gaby Garrido. Y así, los mensajes podrían seguir y multiplicarse por cien. Sin duda, en todos sus compañeros y amigos dejó una marca profunda.

Las condolencias fueron más allá del ámbito estrictamente hospitalario, por cuanto Vallet tenía un hijo en la fuerza policial y era muy conocido. Tanto es así que la Policía de Neuquén emitió un comunicado para acompañar "en este momento de gran tristeza y dolor al camarada cabo Nicolás Vallet Temi, con servicio en el Comando Radioléctrico de Cutral Co, y a toda su familia".

"Quienes lo conocimos y realizamos consigna policial en ese nosocomio, supimos conocer además de un excelente profesional, un gran amigo del personal policial, siempre con un trato digno y respetuoso hacia nosotros.Acompañamos con un abrazo fraternal a toda su familia.Pedimos a nuestro padre celestial, reciba el alma de Mario, para su descanso eterno. Gracias mí viejo por tu servicio prestado durante tantos años a las dos comunidades.Q.E.P.D", manifestaron desde la Policía.