Un Porsche quedó destruido al quedar atrapado en un choque de camiones

El accidente involucró a cuatro vehículos, entre ellos el vehículo de alta gama. Ocurrió en una de las autopistas de acceso a CABA.

Un Porsche que circulaba por la autopista se vio involucrado en un choque con tres camiones y terminó debajo de uno de ellos. Afortunadamente, ninguno de los cuatro conductores resultó herido, pero hubo graves daños materiales.

Este viernes, alrededor del mediodía, un automóvil Porsche Coupé modelo 1999, color gris, protagonizó un choque múltiple. El siniestro ocurrió sobre la autopista Cantilo , a la altura del kilómetro 9.5, en dirección hacia el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además del rodado menor, el accidente involucró a tres camiones, entre los cuales se encontraba un “mosquito”, un tipo de camión que se utiliza para trasladar vehículos nuevos hacia las concesionarias.

La dinámica del accidente, indica que el deportivo circulaba por el carril de la derecha, que es el más lento porque habitualmente es utilizado por vehículos de mayor tamaño. Por motivos que aún se desconocen, el Porsche impactó contra el acoplado del camión que circulaba delante, para luego ser colisionado por otro vehículo que circulaba detrás de él, produciendo un choque en cadena.

Embed - QUEDÓ INVOLUCRADO EN UN CHOQUE ENTRE 3 CAMIONES

En el lugar se hizo presente el personal de la Comisaría Vecinal 13B que inmediatamente tomó las medidas necesarias para brindar asistencia a los involucrados y ordenar el tránsito en la zona.

En cuanto a los conductores, fueron evaluados y asistidos por los servicios de emergencia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Afortunadamente, pudieron constatar que ninguno presentó heridas de gravedad. A pesar de que se movilizó una unidad de asistencia aérea, ninguno de los involucrados tuvo que ser derivado a los hospitales porteños.

El choque produjo que la circulación habitual se viera afectada y el tránsito tuvo que ser desviado para facilitar el trabajo de las autoridades a cargo.

porsche 2

La investigación para esclarecer los hechos continúa, ya que la Unidad de Flagrancia Norte abrió una causa por el hecho. El fiscal a cargo es Leandro Galvarie, quien se encargará de determinar las responsabilidades y la causa exacta del siniestro a través delas grabaciones de las cámaras de tránsito y los testimonios de los conductores.

Otro choque en la misma autopista

Apenas unos días atrás, la misma avenida protagonizó otro incidente que también involucró un camión. En esa ocasión, el vehículo transitaba a la altura de la cancha del Club River Plate cuando chocó contra un guardarraíl y una columna en la colectora de la avenida, en dirección al centro.

Ese accidente, si requirió la asistencia del conductor, un hombre de 50 años que resultó herido con traumatismo de cráneo A pesar de que la estructura del habitáculo quedó totalmente destruida y el techo se separó de la carrocería, el hombre pudo salir por sus propios medios. Luego fue trasladado al Hospital Pirovano para continuar con su atención.

Según informaron las fuentes policiales, el impacto se produjo, ya que el chofer se había quedado dormido al volante.