Paro de controladores aéreos: cómo verificar el estado de tu vuelo y cuáles son tus derechos

Aerolíneas Argentinas reportó más de 70 vuelos cancelados y otras empresas advirtieron sobre el impacto en sus viajes en todo el país.

Durante la jornada de este viernes, más de 8 mil pasajeros de todo el país se ven afectados por un paro del gremio de controladores aéreos nucleados en ATEPSA (Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación). La medida de fuerza se extenderá en la tarde del domingo 24, martes 26, jueves 28 y sábado 30 de este mes.

En este contexto, surge la duda de los pasajeros para conocer cómo saber si su vuelo será cancelado o reprogramado, como así también qué trámites se pueden hacer cuando un viaje está suspendido y gestionar una solución.

Aerolíneas Argentinas reportó 71 vuelos afectados entre las 28 cancelaciones y 43 reprogramaciones. Este número solo corresponde a la primera franja del paro, entre las 13 y las 16 horas. “Al momento, se continúa trabajando para minimizar el impacto de la franja de las 19 a 22 hs, que dejará más vuelos afectados”, indicaron desde la compañía en un comunicado.

Niebla - Aeropuerto - Vuelos - Cancelados (6) Claudio Espinoza

Cómo saber si tu vuelo fue cancelado

Desde Aerolíneas Argentinas solicitaron a sus pasajeros estar atentos a posibles cambios en sus itinerarios. “Aquellas modificaciones que sean programadas con antelación serán informadas a través del correo electrónico ingresado como contacto en la reserva. En caso de haberse realizado la compra en una agencia de turismo, se aconseja consultar por esa vía”, apuntaron.

Recomendaron además utilizar los canales de autogestión en la aplicación de Aerolíneas Argentinas (disponible en iOS y Android) o vía la web aerolineas.com, donde además encontrarán información sobre otros canales de atención.

“Aerolíneas Argentinas lamenta profundamente los inconvenientes que esta situación pudiera generar y reafirma su compromiso con brindar un servicio seguro, puntual, confiable y de calidad, incluso en circunstancias excepcionales como esta”, concluye el comunicado.

Niebla - Aeropuerto - Vuelos - Cancelados (10) Foto: archivo. Claudio Espinoza

Por su parte, LATAM informó que, debido al anuncio de medidas gremiales a nivel nacional por parte del sindicato de controladores aéreos en Argentina, se podrían registrar demoras y/o reprogramaciones en vuelos desde y hacia Argentina para el viernes 22 y domingo 24 de agosto.

Cómo reclamar un reembolso o reprogramación

Con el objetivo de brindar mayor tranquilidad y flexibilidad a sus pasajeros, LATAM está habilitando alternativas para que aquellos pasajeros cuyos vuelos se vean finalmente afectados por reprogramaciones, puedan modificar su viaje cambiando de fecha y/o vuelo en la misma ruta, sin costo adicional, para una nueva fecha alternativa.

Por otro lado, Aerolíneas Argentinas solicitó hacer las gestiones por la aplicación. Los pasajeros pueden también acercarse al mostrador de la empresa en el aeropuerto afectado.

El cronograma de medidas de controladores

ATEPSA dio a conocer los días y horarios en que los vuelos se verán afectados por demoras, y cancelaciones en algunos casos: