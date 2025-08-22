¿Qué dijo Eduardo Feinmann sobre la agresión de Marcelo Peretta?

Este viernes el periodista de Radio Mitre se refirió a la agresión sufrida por parte del sindicalista a la salida de la emisora.

Eduardo Feinmann habló de la situación que se vivió a la salida de Radio Mitre

Eduardo Feinmann, fue agredido este jueves por el dirigente y secretario del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, Marcelo Peretta , cuando salía de su trabajo en Radio Mitre. Este viernes el periodista se refirió a la situación y sus declaraciones fueron contundentes.

Después de la agresión, Feinmann aseguró que “ es parte de la estructura patotera, sindical, mafiosa y corrupta y violenta que hay en la argentina”. Luego continuó: “A los Peretta de la vida, les digo: me van a tener que matar para callarme”.

También, aprovechó para recordar que Peretta, fue candidato a legislador porteño , elección en la que terminó último, con tan solo el 0,13%, entre los 17 partidos que presentaron listas. Actualmente, forma parte de lista en busca de una banca como diputado nacional. “La misma política debería repudiarlo y sacarlo del tablero”, manifestó.

Los testigos que presenciaron el ataque, así como también los videos que trascendieron, muestran como el gremialista esperó a Feinmann a la salida de la radio, sobre calle Mansilla. Una vez que se encontró con el periodista, comenzó a insultarlo y agredirlo, incluso se puede ver como lo patea en la cadera y hasta golpea el vehículo.

Embed - EL DESCARGO DE EDUARDO FEINMANN TRAS SER AGREDIDO POR UN DIRIGENTE SINDICAL

Peretta, se excusó en redes sociales argumentando que lo increpó para cuestionarle al periodista las críticas que había recibido y reclamarle que ofrezca disculpas. A pesar de eso, los videos evidencian que la actitud del sindicalista fue violenta y prepotente.

Afortunadamente, las agresiones no pasaron a mayores, ya que en el lugar estaban presentes el economista Guillermo Laborda, compañero de radio, y una oficial de la Policía de la Ciudad que intervinieron para separar a los involucrados.

Durante el jueves, a través de A24, Feinmann dijo que él no es el protagonista de esto, sino que "el protagonista fue la violencia política, el ataque a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, el ataque a las instituciones". Por otro lado, describió a su atacante como un "tipo muy complicado".

"Responde a los Moyano, a los Baradel. Me cuentan que además es un apretador profesional, dicho por otros sindicalistas. Tiene una suerte de ejército de apretadores. Un tipo muy, pero muy, pero muy peligroso, que en cualquier democracia seria estaría preso”, afirmó.

feinmann agresion radio

En relación al incidente, el periodista dijo que el ataque fue planificado y orquestado. “Trajo un culata de él, que me esperaba a la izquierda de la salida de la radio. Él llegó corriendo desde la derecha de la radio. Vino con su hijo, con un teléfono celular, que venía por detrás mío. Terminó pegándome una patada en la cadera y pateando el auto y rompiéndome el auto”, contó.

A raíz del hecho, el vocero presidencial Manuel Adorni expresó su apoyo al periodista a través de un mensaje en su cuenta de X: “Mi total solidaridad con Eduardo Feinmann, quien fue agredido a la salida de su programa de radio por algún energúmeno que seguramente sólo entiende las prácticas violentas como único método de expresión”.

agresión de un sindicalista a Feinmann

El antecedente de agresión de Peretta

Esta no es la primera vez en la que el gremialista es protagonista de un episodio violento en la vía pública. Tres años atrás, en marzo de 2022, se viralizó un video donde se lo ve insultando y golpeando a Gustavo Jorge Gallo, un abogado que trabajaba para la Asociación de Distribuidoras de Especialidades Medicinales (ADEM).

En esa oportunidad, el abogado realizó la denuncia policial y aseguró que el agresor “le propinó diversas patatas en el cuerpo y en la cara, así como también golpes de puño, provocándole lesiones en la zona de la nariz” y que incluso fue empujado para que “ruede por las escaleras”.

Por el hecho ocurrido, el abogado Gabriel Iezzi, indicó que se abrió una causa penal a cargo del fiscal Federico Batilana, por lesiones, daño, y resistencia a la autoridad. Esto último se le suma a la agresión al periodista, ya que golpea a la oficial de la policía presente.