La Mañana Neuquén

Martín Rechimuzzi llega a Neuquén con su aclamada comedia "Alejandra, una Perforación a Cielo Abierto"

El artista se presenta este fin de semana en Casino Magic con funciones que ya generan expectativa: últimas localidades.

Martín Rechimuzzi llega a Neuquén con su aclamada comedia Alejandra, una Perforación a Cielo Abierto

Después de agotar seis funciones consecutivas en el Teatro Nacional Sancor Seguros de la avenida Corrientes y de iniciar su temporada 2025 con presentaciones en Mar del Plata y Buenos Aires, Martín Rechimuzzi llega a Neuquén con su espectáculo teatral “Alejandra, una Perforación a Cielo Abierto”. La comedia se presenta este fin de semana en el Casino Magic, con dos funciones: sábado 23 a las 21 (agotada) y domingo 24 a las 20, con entradas disponibles en boletería y por entradauno.com.

La obra, escrita y protagonizada por el propio Rechimuzzi, propone una exploración de los vínculos familiares atravesados por el delirio y la emoción, en un contexto tan reconocible como disparatado: un cumpleaños de 15 en un salón del conurbano bonaerense. Desde allí, y a través de una serie de personajes que él mismo encarna, el artista despliega una mirada corrosiva, festiva y por momentos nostálgica sobre las formas que puede adoptar la locura contemporánea.

En tres actos, “Alejandra” se transforma en una celebración donde la razón y el absurdo conviven sin pedir permiso, apelando tanto al humor político como a la sensibilidad más íntima. Rechimuzzi —politólogo de formación y referente de una escena artística que mezcla performance, sátira y teatro— logra con esta obra condensar muchos de los temas que recorren su producción: el poder, los vínculos, el yo como construcción pública y privada.

En su invitación al público neuquino, Rechimuzzi expresó: “Será un sueño compartir este momento juntos. Quedás amorosamente invitado”. La función del sábado ya colgó el cartel de entradas agotadas, y todo indica que la del domingo también tendrá una gran convocatoria.

Con este espectáculo, Rechimuzzi confirma que su lenguaje escénico sigue ganando público y consolidándose como una voz propia en el teatro argentino contemporáneo. Su paso por Neuquén es una oportunidad para ver en vivo una obra que, con humor y sensibilidad, interpela los lazos familiares y las grietas emocionales de estos tiempos.

Funciones:

  • Sábado 23 de agosto – 21 hs – AGOTADA

  • Domingo 24 de agosto – 20 hs – Casino Magic Neuquén

  • Entradas: en boletería del casino y en entradauno.com

