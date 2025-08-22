Espectáculos La Mañana Neuquén Martín Rechimuzzi llega a Neuquén con su aclamada comedia "Alejandra, una Perforación a Cielo Abierto"

El artista se presenta este fin de semana en Casino Magic con funciones que ya generan expectativa: últimas localidades.







Después de agotar seis funciones consecutivas en el Teatro Nacional Sancor Seguros de la avenida Corrientes y de iniciar su temporada 2025 con presentaciones en Mar del Plata y Buenos Aires, Martín Rechimuzzi llega a Neuquén con su espectáculo teatral “Alejandra, una Perforación a Cielo Abierto”. La comedia se presenta este fin de semana en el Casino Magic, con dos funciones: sábado 23 a las 21 (agotada) y domingo 24 a las 20, con entradas disponibles en boletería y por entradauno.com.

La obra, escrita y protagonizada por el propio Rechimuzzi, propone una exploración de los vínculos familiares atravesados por el delirio y la emoción, en un contexto tan reconocible como disparatado: un cumpleaños de 15 en un salón del conurbano bonaerense. Desde allí, y a través de una serie de personajes que él mismo encarna, el artista despliega una mirada corrosiva, festiva y por momentos nostálgica sobre las formas que puede adoptar la locura contemporánea.

En tres actos, “Alejandra” se transforma en una celebración donde la razón y el absurdo conviven sin pedir permiso, apelando tanto al humor político como a la sensibilidad más íntima. Rechimuzzi —politólogo de formación y referente de una escena artística que mezcla performance, sátira y teatro— logra con esta obra condensar muchos de los temas que recorren su producción: el poder, los vínculos, el yo como construcción pública y privada.