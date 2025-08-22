El escandaloso motivo que terminó con la amistad de Luciano Castro y Gonzalo Heredia

Los actores Luciano Castro y Gonzalo Heredia compartieron durante años distintos proyectos teatrales y televisivos, forjando un vínculo no solo profesional, sino que también personal y muy cercano de amistad. No obstante, la periodista Paula Varela contó en Intrusos que esa relación se resintió durante la obra Desnudos, donde también actuaban Sabrina Rojas y Brenda Gandini.

“En ese momento Castro y Rojas blanquearon su separación, y puertas adentro la situación se volvió muy incómoda”, detalló la panelista de Intrusos. Según su versión, el conflicto apareció porque “Luciano esperaba que Gonzalo tomara partido y que apartaran a Sabrina del elenco”.

Como eso no sucedió, Castro se sintió defraudado y decidió abandonar la obra. Varela agregó que, en realidad, el actor esperaba que lo convencieran de continuar, pero nada de eso pasó. La panelista además contó cuál fue el punto que más golpeó a Castro en medio del conflicto: “Lo que más lo molestó a Luciano es que Gonzalo no hiciera nada para retenerlo”. A esto se sumó que, según trascendió, tanto Heredia como Gandini habrían mostrado mayor apoyo a Sabrina que a él, lo que terminó de acentuar la distancia en la relación.

Desde el círculo cercano a los protagonistas dieron otra versión de lo ocurrido. “Luciano sintió esa actitud como una especie de traición, mientras que Gonzalo y Brenda habrían interpretado la postura de Castro como un capricho”, señaló Varela, remarcando que el quiebre entre ellos fue mucho más profundo que un simple malentendido. El incidente significó un punto de quiebre en una amistad que hasta entonces era considerada un ejemplo de compañerismo en el ambiente artístico. Los rumores sobre el conflicto se intensificaron cuando dejaron de aparecer juntos en público, dejando claro que la relación ya no era la misma.

Con el tiempo, cada uno emprendió su propio camino en diferentes proyectos y, hasta ahora, no se han registrado indicios de reconciliación. Lo que parecía un vínculo sólido quedó afectado por un conflicto interno que nunca se logró solucionar.

Flor Vigna tildó de “loco” a Luciano Castro: “Ayúndelo”

Flor Vigna rompió el silencio a años de separarse de Luciano Castro y reveló que su romance con el actor fue un “infierno”. Todo se dio en el marco de una entrevista de la cantante en el streaming de Martín Cirio donde relató lo mal que la pasó en su relación con el actual novio de Griselda Siciliani.

“Hubo muy malos comportamientos en todo eso. Luciano ahora me llamó, todo, y no te voy a contar toda la situación, ¿entendés? Te puedo contar que viví un recontra reinfierno, que me encantaría, hay una parte de mí que tiene ganas de decirla. Me pasó todo esto y otra parte de mí que dice, no está bueno porque si no, van a hablar todo el tiempo de esto”, contó luego del streaming en un móvil para Puro Show (Eltrece).

Cuando le consultaron por el llamado de Castro, la actriz disparó sin filtros: “Está re loco, re loco. No te voy a contar todo, pero sí que la pasé recontra mal” y pese a ello reconoció que todo sirve para aprender y pidió que “ayuden” al actor.

En la entrevista con Cirio, Vigna contó que Siciliani era su amiga y que la traicionó. “Se hace la amiga y después se quiere garch… a tu novio, es raro”, dijo y recordó algunas situaciones de la ex de Adrián Suar que mostraron el interés de esta por Castro. “Ella a mí me decía “venite al teatro con Lucho” porque le mandaba a él y no le respondía… te da bronca”.

“Después entendí que me tenía que separar y sin ese cuerno no me iba a animar. Estaba haciendo de madrastra, nada que ver, yo tenía que estar en la Bresh, no haciendo fideos”, lanzó polémica tras el vinculo con los hijos de Luciano y Sabrina Rojas.