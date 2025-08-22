Cuál es el verdadero motivo por el que la China Suárez y Mauro Icardi no quieren aún ser padres

La actriz le explicó a Gustavo Méndez cuáles son los planes de la pareja en el corto plazo y cómo se relaciona con su maternidad.

Wanda Nara , desde Ezeiza en su llegada al país, tiró varios títulos que llamaron la atención de todos. Entre ellos, uno de los más resonantes dejó abierta la posibilidad de que su exmarido, Mauro Icardi , estaría esperando un bebé con su actual pareja, la China Suárez .

"Yo ya la sé, me la contó él, pero no voy a hablar de cosas que no me pertenecen. No es una bomba, es algo que me llamaron para comunicar, después se verá con el tiempo", lanzó enigmática la mediática. Lo cierto es que el rumor que instaló Wanda quedó rápidamente desactivado ya que desde el entorno de la China Suárez desmintió rotundamente estar en la dulce espera.

En charla con Gustavo Méndez, la actriz le explicó al periodista por qué no está en los planes de la pareja tener un bebé con su novio en la actualidad. “Hablé María Eugenia China Suárez Ribeiro y me dijo la propia protagonista ‘no estoy embarazada'. Le preguntó por qué y me dice: 'estamos en el mejor momento’", dijo el panelista en el programa Mujeres Argentinas.

image

Y sobre los motivos por los que la China y Mauro no quieren formar una familia aún, explicó: "Primero porque Mauro todavía no llegó a su máximo rendimiento después de tener la lesión más larga de su carrera. Y está muy concentrado para volver a jugar la Champions League, que es lo máximo en el mundo".

"Va a renovar con el Galatasaray. Se van a quedar en Turquía tres años más y me dijo que quieren viajar y disfrutar”, cerró la actriz en diálogo con el periodista, remarcando la intención de su pareja de seguir ligado contractualmente a su actual club donde es muy querido por la hinchada y con su vida en Estambul, donde la China se instaló de la mejor manera y así lo demostró en un reciente posteo en las redes. “Mi día llegando a su fin. Mauro entrena, yo aprovecho con mis amigos para seguir perdiéndome por las calles de Estambul. Me enloquece esta ciudad, sus paisajes, su cultura, su gente. No me va a alcanzar la vida para conocer todo lo que me queda", reflexionó profunda sobre su nueva vida lejos de Argentina junto a su novio Mauro Icardi.

La China Suárez y Mauro Icardi se mudarían a Italia

En Lape Club Social Informativo contaron acerca del interés del Nápoli de Italia en contratar al delantero argentino para la próxima temporada. Ante esto, existe la posibilidad de que Mauro Icardi y la China Suárez se muden a Italia.

image

"Es posible que Mauro Icardi se mude de país y que gane más dinero. Al lugar donde las chicas están anotadas, aparte", sostuvo el periodista Leo Paradizo.

"El Napoli. Italia quiere a Mauro Icardi. A partir de la lesión de Romelu Lukaku, el belga delantero del Napoli, tendrá de mínima entre 3 y 4 meses de inactividad. Tiene permitido el Napoli conseguir un reemplazo para el delantero belga y el nombre que pica en punta es el de Mauro Icardi, al que ya le hicieron una oferta desde lo contractual. ¿Cuánto? Ganaría más que en tu vida. Más dinero. Es increíble", siguió.

El periodista deportivo detalló que ante la lesión de uno de los delanteros estrellas del conjunto italiano, el nombre de Icardi suena con fuerza para ser su potencial reemplazo y que el club podría iniciar una negociación con el Galatasaray por su ficha.