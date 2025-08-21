La China Suárez enfrentó los rumores de embarazo y lanzó un contundente mensaje

La actriz rompió el silencio y reveló la verdad detrás de los rumores que indican que espera un hijo con Mauro Icardi.

Wanda Nara regresó a la Argentina tras su viaje a Los Ángeles y apenas pisó suelo argentino no se cansó de regalar títulos para los medios periodísticos. De todas las bombas que lanzó, la más llamativa fue que despertó los rumores acerca de que Eugenia China Suárez está esperando su primer bebé con Mauro Icardi . En ese contexto, la actriz y cantante sorprendió con su sugestivo posteo en las redes.

Sin pasar por alto el alto impacto que tuvieron las palabras de Wanda, la actriz subió a Instagram Stories un carrete de fotos desde Estambul, Turquía, donde se la ve posando con un halo de luz sobre su cabeza, abrazada a Icardi y disfrutando del atardecer. Una postal que sus seguidores interpretaron como un claro mensaje en medio de la tormenta mediática.

Con un simple “@mauroicardi” etiquetado en la publicación, la China encendió la polémica: ¿fue una señal de complicidad con su pareja, con quien está instalada en Turquía, o una manera de marcar presencia tras el anuncio de Wanda?

image

Wanda Nara volvió a hablar de Mauro Icardi y, fiel a su estilo, no se guardó nada. En Puro Show, la conductora y empresaria contó que recibió un llamado de su ex y padre de sus dos hijas, y dio detalles de la charla que mantuvieron en privado.

La llamada de Mauro Icardi a Wanda Nara y la reacción de la China Suárez a los rumores de embarazo

“Me llamó él”, confirmó Wanda Nara, ante la prensa que la estaba esperando en el aeropuerto de Ezeiza, tal como se pudo ver en el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez por El Trece, Puro Show.

Además, Wanda fue contundente al revelar que tiene pruebas de la charla que intercambiaron días atrás: “Sí, esa conversación está grabada. Llegado el caso, estará también en el expediente”, atino a decir. Sobre el contenido de ese ida y vuelta, la modelo no quiso dar mayores detalles: “No me dijo nada nuevo, nada diferente, nada que a ustedes les pueda interesar más que eso. Está intentando ser feliz, pero obviamente no creo que lo sea. Una persona que está sin sus hijos… es todo fingido, es todo actuado, es todo para las cámaras”.

Embed - America TV on Instagram: " HABLÓ LA CHINA SUÁREZ: "No sólo no estoy embarazada, sino que no está en nuestro plan inmediato" Cc #ALaTarde @jotax.digital" View this post on Instagram A post shared by America TV (@americatv)

Para cerrar, Wanda lanzó una frase que encendió aún más la polémica: “Es parte del plan que a mí me dijo. Está escrito en todos los teléfonos. Revisen el WhatsApp de Kenny, también lo tiene. Todo mi entorno recibió este tipo de amenazas y de cosas”, cerró, polémica.

Pero volviendo al supuesto embarazo, la China Suárez rompió el silencio: "No estoy embarazada y no está en nuestro plan inmediato". Así lo contó Luis Ventura en A la Tarde, el ciclo de América TV.

Además, la actividad de la China no quedó ahí. En la jornada de hoy se viralizó el video que subió a sus redes de Mauro Icardi en ropa interior. Las imágenes subidas de todo no tardaron en dar la vuelta en las redes sociales y nuevamente colocaron a la artista en el centro de la polémica.