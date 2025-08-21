El mal momento de Juariu tras un control mamario a meses de ser madre

Victoria Braier, más conocida en los medios como Juariu , se convirtió en madre de Manuel, su primer hijo, en diciembre del año pasado. La búsqueda no fue sencilla : en 2016, la panelista tuvo que someterse a un tratamiento tras ser diagnosticada con cáncer de mama.

Para quedar embarazada, acudió a los médicos y con su aval, suspendió la medicación. "Puse en pausa el tratamiento por el embarazo y una vez que tenga el bebé, tendré que volver a hacerme los chequeos y volver a evaluar si regreso a la medicación", afirmó.

Ahora, que su hijo tiene 8 meses, volvió a realizarse el chequeo mamario anual y contó en su cuenta de Instagram que sintió al hacerse el estudio. "Ayer me hice la eco mamaria de control. La anual. Desde hace 7 años y medio que le tengo terror a esas ecografías, pero nunca tuve tanto miedo como ayer. Por el factor madre", comenzó.

image

"Cuando me detectaron el cáncer, no estaba en mis planes aún ser mamá. Pasó el terremoto y me llevó mucho tiempo volver a armarme. No sabía si iba a poder tener hijos pero rápidamente llegó Manuel. Después vinieron otros miedos, no sabía si iba a poder dar la teta, y aquí estamos hace 8 meses alimentando a este changuito con una sola", sostuvo.

También reflexionó y explicó el motivo de su posteo: "Lo cuento por que hay muchas chicas que me escriben y si este mensaje puede servir de inspiración y fuerza para la que lo está atravesando, los que tiene un familiar en esa, la que tiene que hacerse un chequeo y tiene miedo. El 90% de las que lo detectan a tiempo se curan". Junto a una foto captada en el momento que está amamantando a su hijo, la periodista celebró el resultado del estudio: "Esta es mi breve historia. Hace 7 años y medio me detectaron cáncer de mama. Hoy estoy aquí con un bebé amamantando saliendo de un control que dio todo normal y para mí es un día feliz".

Juariu reveló cómo amamanta a su bebé tras superar el cáncer de mama

Juariu vive uno de los momentos más felices de su vida con la llegada de su primer hijo, Manuel, fruto de su relación con el médico Gustavo Esquenazi. Sin embargo, su camino hacia la maternidad no fue sencillo. Luego de haber superado un cáncer de mama en 2017, la periodista no estaba segura de si podría quedar embarazada ni tampoco si podría amamantar. Hoy, con su bebé en brazos, comparte su experiencia y emociona a sus seguidores.

image

En un ida y vuelta con sus seguidores en Instagram, Juariu decidió responder varias preguntas sobre su maternidad. Una de las consultas más frecuentes giró en torno a la lactancia y cómo hace para alimentar a su hijo luego de haber atravesado una cirugía en una de sus mamas. Con total sinceridad y sin perder su característico sentido del humor, la influencer respondió: “Le doy una teta (emoji de risa). No sé si todos saben, pero lo vuelvo a contar. Tuve cáncer de mama hace como siete años y cuando quedé embarazada pensé que no iba a poder darle la teta”.

A lo largo de su embarazo, Juariu consultó con su médico sobre la posibilidad de amamantar a su bebé. "Antes de que nazca Manuel, el doctor me dijo que tal vez de la teta operada no me saldría leche porque me sacaron los ganglios", explicó.

Sin embargo, la realidad la sorprendió. Contra todo pronóstico, su cuerpo generó leche, aunque en una menor cantidad. "Me salió leche (de la mama operada), pero muy poquita. Lo hermoso fue y es que de la otra teta me sale muchísima; Manu se alimenta de ahí", contó emocionada.

image

Para Juariu, lo más importante es que su hijo esté bien alimentado y, aunque disfruta mucho de la lactancia, no tiene problema en recurrir a la fórmula si fuera necesario. "No tengo mambo con que si un día no puedo sacarme leche, tome fórmula y él esté perfecto", aseguró, dejando un mensaje de apoyo a todas las mamás que atraviesan situaciones similares. "Cada caso es personal y diferente; se banca a todas en el caso que sea", concluyó.