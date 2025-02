Juariu reveló cómo amamanta a su bebé tras superar el cáncer de mama

Juariu vive uno de los momentos más felices de su vida con la llegada de su primer hijo , Manuel, fruto de su relación con el médico Gustavo Esquenazi. Sin embargo, su camino hacia la maternidad no fue sencillo. Luego de haber superado un cáncer de mama en 2017, la periodista no estaba segura de si podría quedar embarazada ni tampoco si podría amamantar. Hoy, con su bebé en brazos, comparte su experiencia y emociona a sus seguidores.

En un ida y vuelta con sus seguidores en Instagram, Juariu decidió responder varias preguntas sobre su maternidad. Una de las consultas más frecuentes giró en torno a la lactancia y cómo hace para alimentar a su hijo luego de haber atravesado una cirugía en una de sus mamas. Con total sinceridad y sin perder su característico sentido del humor, la influencer respondió: “Le doy una teta (emoji de risa). No sé si todos saben, pero lo vuelvo a contar. Tuve cáncer de mama hace como siete años y cuando quedé embarazada pensé que no iba a poder darle la teta”.

Juariu 1.jpg Juariu y su hijo Manuel

Un desafío inesperado para Juariu

A lo largo de su embarazo, Juariu consultó con su médico sobre la posibilidad de amamantar a su bebé. "Antes de que nazca Manuel, el doctor me dijo que tal vez de la teta operada no me saldría leche porque me sacaron los ganglios", explicó.