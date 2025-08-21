La Voz Argentina: Fabián Cubero sorprendió con su participación en el reality

El exfutbolista llamó la atención de todos con su aparición en el programa de Telefe.

En los tiempos libres durante las grabaciones de La Voz Argentina 2025 , los coaches del reality se divierten jugando con Nico Occhiato, el conductor del ciclo. En esta oportunidad, Sofi Martínez les propuso jugar un fútbol-tenis, entonces Lali Espósito y Soledad Pastorutti jugaron un 'pan y queso' para elegir sus equipos. Finalmente, Soledad eligió a Nico y Lali a Ale Sergi.

"No me gusta perder Alejandro Sergi", sentenció Lali al ver que no estaba jugando muy bien, pero él afirmó que se iba a poner las pilas. Luego de que su compañero le erre en varias oportunidades, Lali optó por llamar por teléfono a alguien, para que se acerque a ayudarla.

Cuando Fabián Cubero entró a la cancha, Nico y Sole se quejaron de que tendría ventaja, pero rápidamente comenzaron a jugar y se les fueron sumando sus compañeros a los dos equipos. Finalmente, el exfutbolista tiró la pelota al techo y cortó la luz, terminando el juego.

Embed - Lali llamó a Fabián Cubero para competir contra sus compañeros - La Voz Argentina 2025

Fue un momento que sirvió para mostrar al equipo distendido que poco a poco va entrando a instancias decisivas en el reality de Telefe.

Cuál es el verdadero nombre de Luck Ra y por qué hay conexión con un prócer

Luck Ra se convirtió en un jurado de lujo de la nueva y exitosa edición del certamen de La Voz Argentina que conduce Nicolás Occhiato y le transmite a los televidentes y compañeros una alegría particular. Cada uno de los comentarios que realiza el cantante de cuarteto toma cierta relevancia por su picardía.

En uno de los envíos más recientes del programa de Telefe, el cantante hizo una importante confesión que no pasó desapercibida entre sus compañeros ni tampoco para el público. Es que el cordobés reveló públicamente su verdadero nombre detrás de su nombre artístico: “Mirá que yo tengo primer nombre también, eh”, dijo Luck Ra desde su sillón, luego de que el conductor del certamen lo llame por su nombre Facundo.

image

Ante esta situación fue Occhiato quien expuso el nombre al aire de Luck Ra. "Juan", esbozó el conductor mientras que el cordobés dijo: “Uh, pero no lo digas al frente de todos”.

Luego dejaron entrever que se trataba de un nombre largo y le pidieron al artista que lo revele: “Juan Facundo Almenara Ordoñez del Corazón de Jesús”, sorprendió a los presentes en La Voz a punto tal que Lali Espósito dijo: “¿Me estás jodiendo que te llamas así?”.

"Tengo algo que ver con Belgrano”, sostuvo el cantante tras revelar el apellido también. Es que el prócer argentino era de nombre y apelido Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Al conocer el nombre completo, el artista fue el centro de las burlas y las risas: "Galán de telenovela de los 90", dijo Lali sobre el nombre de su compañero y colega. “Me gusta más que me llamen Facu. Juan Facundo me hace acordar cuando me retaba mi mamá”, contó el artista y agregó: “Sabés que me mandé un cagadón si mi vieja me llama así, ¿viste?”.