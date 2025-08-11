La Voz Argentina: Miranda! y Lali se pelearon por el zapalino Joaquín Martinez

El joven de Neuquén fue eliminado por Soledad Pastorutti, pero ocurrió el primer robo de “Los Knockouts”. ¿A quién eligió para seguir en el reality?

Joaquín Martínez enfrentó el primer Knockout del team Soledad en La Voz Argentina. El cantante de Zapala cantó Corazón Americano y subió al ring con Milagros Amud quien cantó Cuando llora mi guitarra del Chaqueño Palavecino.

“Me pasó algo que se me puso la piel de gallina cuando cantó Mili”, dijo Luck Ra. Mientras que Cazzu reconoció que Joaquín es “Latinoamérica” refiriéndose a que su voz tiene una proyección más allá de nuestro país.

“Nos miramos cuando cantó Joaquín y sos como la voz del pueblo. Tu voz es familia para cualquiera de nosotros”, coincidieron Lali y Zoe Gotusso.

“Se adentraron en los temas”, reconoció el Chaqueño Palavecino.

Finalmente, La Sole eligió a Milagros. “Quiero pedirte disculpas porque me pusieron en un lugar difícil”, dijo la cantante santafesina al tomar la decisión de dejar a Joaquín fuera de competencia. “No aflojes porque el que afloja pierde”, le dijo El Chaqueño al zapalino.

Todo parecía el final de la participación de Joaquín en La Voz Argentina hasta que Miranda! presionó el botón de “robo” y segundos después lo hizo también Lali.

Joaquín decidió seguir en el team Miranda! “Un capo, sigue en La Voz Argentina”, reflexionó Lali pese a que no la eligió tras la pelea por el joven.