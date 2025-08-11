Un mes de paros en las Universidades: los detalles de la medida de fuerza de los docentes

El paro nacional abarcará a 57 universidades de todo el país. Las clases se verán afectadas por cuatro semanas.

Comienza el paro de docentes universitarios que afectará a 57 universidades en todo el país, incluyendo la Universidad Nacional del Comahue. Reclaman recomposición salarial, aumento en presupuesto de ciencia y actualización de las becas para el estudiantado.

El paro será del 11 al 15 de agosto inicialmente y luego tres semanas consecutivas de paros de 48 horas con días rotativos. Esto durará hasta la semana entre el 1 y el 5 de septiembre . "Frente a los salarios de pobreza la docencia del Comahue paramos", reza el flyer que circuló por las vías de comunicación oficiales de la Asociación de Docentes Universitarios de la Universidad Nacional del Comahue (ADUNC).

"Estamos desde septiembre u octubre del año pasado sin paritarias ", dijo la secretaria general de ADUNC, Silvia Brouchoud, en diálogo con RTN, durante la mañana de este lunes. "Todos los aumentos se han impuesto de manera unilateral", agregó.

image

El drama del éxodo de los docentes universitarios

La gremialista explicó que la situación de las universidades "va generando un éxodo docente". Hizo la salvedad de que las instituciones no están en una situación tan crítica como la del año pasado, cuando muchas no llegaban a pagar la luz. Sin embargo, aseguró que "las universidades tienen que hacer malabares para poder funcionar".

Dijo que, actualmente, el funcionamiento de las casas de estudio está comprometido porque "el personal docente y no docente también está buscando otras opciones de trabajo".

Además, agregó que la disminución en el presupuesto científico también perjudica al personal: "muchos compañeros que trabajan en la universidad que son de CONICET. Entonces, el congelamiento también de los salarios de los investigadores y las investigadoras, el no ingreso a carrera y la no actualización de las becas también afecta a todo a todo ese sistema".

Otra pata del reclamo de los docentes reside en la no actualización de las becas estudiantiles como el Progresar. Brouchoud afirmó que "dificultan cada vez más el desarrollo que pueden llegar a tener los chicos y las chicas en la universidad".

Denuncian que el ahogo presupuestario forma parte de un plan de ajuste

Brouchoud declaró que la situación actual forma parte de un plan de ajuste de parte del gobierno nacional hacia las universidades y el sector científico: "El ajuste se expresa en el ahogo presupuestario y el ahogo salarial", dijo. Explicó que esos dos métodos "desacomodan el normal funcionamiento" de las universidades.

La secretaria general festejó, igualmente, la media sanción de la ley de financiamiento universitario. Sin embargo, expresó que es probable que el presidente Javier Milei la vete: "ya nos amenazó con eso", advirtió.

marcha universitaria- Neuquén-.jpg Gentileza Adunc

A pesar de lo positivo de la media sanción, Brouchoud expresó que todavía queda un trecho para que el presupuesto universitario se reponga: "Estamos expectantes respecto a cuándo va a ser la sesión en senadores y también expectantes para con nuestros legisladores que van a ir a representarnos", dijo. Agregó que "hay que seguir estando atentos porque el presidente nos ha advertido cómo va a ser el camino".

Respecto a la ley propiamente dicha, la gremialista dijo que el financiamiento de las universidades no va a significar un déficit en las cuentas de Gobierno. "Cuando vos te pones a desmenuzar el porcentaje que que tendría que destinar del presupuesto para eso, no hace correr riesgo la economía del país", declaró.