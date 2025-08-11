Airbag llega a Neuquén con su gira "El Club de la Pelea"

La banda tocará el 4 de septiembre en el Estadio Ruca Che, en una de las paradas clave de su tour internacional.

La banda Airbag , uno de los fenómenos más convocantes del rock argentino actual, se presentará el próximo 4 de septiembre, a las 21, en el Estadio Ruca Che de Neuquén. Será parte de su gira internacional El Club de la Pelea, que ya dejó una huella imborrable en la historia musical del país, con dos estadios River agotados y más de 150.000 espectadores.

El grupo integrado por los hermanos Patricio, Guido y Gastón Sardelli viene de protagonizar un año explosivo, consolidándose como uno de los shows más potentes y masivos del género. En esta oportunidad, Neuquén será testigo de la energía y la fuerza escénica que los caracteriza, con una puesta en escena de gran despliegue y un repertorio que combina sus clásicos con el material de su último disco.

La producción destaca que se tratará de un espectáculo de alto impacto, pensado para recorrer las distintas etapas de la banda y dar espacio a los temas de El Club de la Pelea, un álbum que ya superó los 200 millones de streams en plataformas digitales y que ha cosechado elogios tanto del público como de la crítica especializada.

Un show demoledor

En cada presentación, Airbag despliega un espectáculo visual y sonoro que incluye iluminación, escenografía y efectos especiales al nivel de las grandes producciones internacionales. La lista de temas promete un repaso por hits como La partida de la gitana, Por mil noches, Cae el sol y Vivamos el momento, sumados a las canciones más recientes que ya se convirtieron en favoritas de sus seguidores.

El público neuquino podrá experimentar de cerca esa intensidad que caracteriza a los Sardelli y que les ha permitido recorrer escenarios de todo el país y del exterior, conquistando a nuevas generaciones de oyentes sin perder la fidelidad de quienes los siguen desde sus inicios.

Entradas a la venta

Las entradas ya se encuentran disponibles en www.protickets.com.ar y también de forma presencial en la boletería de Mood Live, ubicada en Ministro González 40, en la capital neuquina. La organización recomienda adquirirlas con anticipación, ya que se espera una gran demanda y la posibilidad de agotar localidades antes de la fecha.

p22-f01-CYE(SCE_ID=58218).jpg Hermanos unidos. En Airbag los egos se dejan de lado, por eso Guido abandonó la batería para pasar a cantar y a tocar la guitarra. Después de agotar cuatro Luna Park, los hermanos Sardelli van camino a la consolidación como banda después de 13 años en los

El Estadio Ruca Che será acondicionado especialmente para recibir a miles de fanáticos, con sectores de platea, campo y campo VIP, y un operativo de seguridad y logística pensado para garantizar una experiencia segura y cómoda para todos los asistentes.

Neuquén, una parada clave

La capital neuquina se suma así a la lista de ciudades elegidas por Airbag para su tour internacional, que ya pasó por grandes escenarios de Argentina y Latinoamérica. Para los músicos, se trata de un regreso esperado a la Patagonia, una región donde han cosechado presentaciones memorables y un público siempre fervoroso.

Con más de dos décadas de trayectoria, premios y reconocimientos, Airbag sigue renovando su vigencia y demostrando que su propuesta tiene todavía mucho por ofrecer. El próximo 4 de septiembre, el Ruca Che promete vibrar al ritmo de un show que quedará grabado en la memoria de los fanáticos.