¿Qué ingresos totales recibió el gobierno de Rolando Figueroa en julio?

Los números mostraron una recuperación en el comparativo interanual, con regalías y una recaudación local como principal sostén de la economía neuquina.

En julio, el gobierno de Rolando Figueroa recibió un total de 435.683 millones de pesos, producto de lo percibido por regalías hidrocarburíferas, recaudación de impuestos provinciales y fondos de origen nacional, que dieron como resultado una suba real (contrastando la inflación estimada en 1,8) de 6,6% (45,4% nominal), en comparación con el mismo mes pero del año pasado.

Los datos, que surgen de lo publicado por la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la provincia , dan cuanta que por regalías, más canon extraordinario de producción, Neuquén obtuvo 198.010 millones de pesos, lo que implica un aumento del 3,5 por ciento (41,1 nominal) con relación a julio del año pasado. Las de petróleo dejaron $129.113 millones (leve baja de -0,6%), mientras que las de gas totalizaron $65.864 millones (+14,1%)

Los recursos propios, provenientes del cobro de tributos locales (Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario), fueron, en porcentaje, los que más crecieron. Se ubicaron en 156.374 millones de pesos, con una variación positiva real del 9,9%, en comparación con igual período del año pasado (julio 2024).

Ministerio de obras y servicios publicos - Hacienda Economia 01.jpg Claudio Espinoza

A su vez, los fondos que coparticipa el gobierno nacional también dieron en alza: se recibieron 81.298 millones de pesos, lo que implica una suba real del 8,3 por ciento (+47,7% nominal), donde por coparticipación se le giraron a Neuquén 58.164 millones de pesos, mientras que a través de otros regímenes llegaron $23.134 millones.

En el comparativo en cuanto a la importancia de cada tipo de ingreso, las regalías hidrocarburíferas siguen siendo la principal fuente de recursos de la economía provincial, representando el 45 por ciento del total, seguido por la recaudación local de impuestos (36%), mientras que los recursos de origen nacional significaron el 19 por ciento.

Pelea por fondos nacionales

Este último porcentaje, es decir, lo que representan los fondos nacionales en el total de los recursos, es parte de la discusión que no solo Neuquén, sino el conjunto de las provincias argentinas mantiene con Nación.

En el caso de Neuquén, el incremento a nivel interanual de las transferencias nacionales registradas en los últimos dos meses (junio y julio) no compensa la caída de mayo, donde la provincia percibió un 24,9% menos de fondos.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) publicado hace dos meses, consigna que Neuquén es la segunda jurisdicción más perjudicada en la distribución de fondos coparticipables. En el comparativo, de cada 100 pesos que aporta a este sistema de reparto recibe 51. A su vez, contribuye con el 4% al PBI nacional y le vuelve por coparticipación solo el 1,7 por ciento.

ROLANDO FIGUEROA- JAVIER MILEI.jpg

Proyecto de ley

A todo esto, existe un proyecto de ley, consensuado por los mandatarios de las 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ya obtuvo media sanción en el Senado y que modifica, entre otras cosas, el destino de lo que se recauda por los dos impuestos a los combustibles, los ATN y los fondos fiduciarios.

El proyecto ingresó en Diputados y la semana pasada, en la maratónica sesión donde el gobierno nacional recibió varios reveses de parte de la oposición, fue girado a comisión. Y se estima, por el impulso que le dieron los gobernadores, que llegará al recinto sin inconvenientes y que luego se convertirá en ley.