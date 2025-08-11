El Turco García será candidato a diputado nacional en las próximas elecciones legislativas

El exfutbolista de Racing y la selección argentina ocupará el tercer lugar en la lista por la Ciudad de Buenos Aires del Partido Integrar.

Claudio Omar “Turco” García, exfutbolista de Racing Club, Huracán, Vélez Sársfield y la Selección Argentina, anunció que será candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. Integrará la lista del Partido Integrar, liderada por el ex legislador porteño Daniel Amoroso, y ocupará el tercer lugar en el orden de candidatos.

“El Turco García viene a dar vuelta el partido”, señaló Amoroso en el lanzamiento de campaña, en el que participaron juntos y visitaron un club de barrio. En sus redes sociales, el exjugador replicó: “En octubre, con mi amigo Daniel Amoroso, salimos a la cancha como candidatos a diputados nacionales por el Partido Integrar. ¡Este partido jugalo con nosotros!”.

En un video difundido como parte de la presentación, García explicó que su decisión de sumarse a la lista se basa en la relación personal con Amoroso. “Lo conozco hace 40 años, sé con la persona que estoy. Si no, no me hubiera metido”, afirmó el exdelantero, de 61 años. Amoroso, que encabezará la lista, fue legislador porteño entre 2005 y 2013, integró el PRO y el espacio de Francisco de Narváez, y presidió el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar (ALEARA).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClaudioOmarGar/status/1954927035169509703&partner=&hide_thread=false En octubre, con mi amigo Daniel Amoroso, salimos a la cancha como candidatos a diputados nacionales por el Partido Integrar. Este partido jugalo con nosotros! https://t.co/jraGoMMVm9 — Turco García (@ClaudioOmarGar) August 11, 2025

Su antecedente en la política

Esta no será la primera experiencia de García en política. En 2005 integró la lista del Partido de la Esperanza Porteña para las elecciones legislativas, encabezada por la actriz Zulma Faiad, donde ocupó el último lugar. En una entrevista televisiva recordó aquel episodio con humor: “Estaba último, número 28. No nos votó nadie, dos votos tuvimos. ¡Casi me caigo de la lista!”.

El exfutbolista mantiene desde hace años una presencia activa en medios de comunicación y redes sociales. Actualmente conduce el programa “Lo del Turco” en YouTube, donde combina entrevistas y anécdotas de su carrera deportiva.

En paralelo a este anuncio, otro exjugador del fútbol argentino, Carlos “Loco” Enrique, confirmó su postulación como candidato a concejal en Lanús por la lista Somos Buenos Aires. Enrique ocupará el tercer lugar de la nómina, que encabeza el actual concejal radical Emiliano Bursese. El exlateral de Lanús y la selección indicó que su decisión de competir en política está vinculada a su experiencia en el programa Tribuna Segura del Ministerio de Seguridad y en proyectos comunitarios con jóvenes.

La candidatura del Turco García se suma a una serie de figuras del deporte que en los últimos años decidieron participar en la política, apostando a trasladar su popularidad y experiencia personal al ámbito legislativo. La lista del Partido Integrar competirá en la Ciudad de Buenos Aires en un escenario electoral en el que varios espacios comienzan a definir sus estrategias y figuras para octubre.