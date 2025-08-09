Elecciones 2025: ¿Cuántos partidos tienen candidatos confirmados en Neuquén?

Este lunes se sumará otro y se estima que puede haber más de una sorpresa. Tres fuerzas políticas irán en alianzas electorales.

Entre los partidos políticos de la provincia, La Neuquinidad fue la primera fuerza en presentar candidatos.

A una semana para que venza el plazo de presentación de listas para las elecciones nacionales del 26 de octubre, cuatro partidos en Neuquén ya dieron a conocer a sus candidatos , mientras que un quinto lo oficializará este lunes.

Además, tres alianzas electorales competirán en la provincia: La Neuquinidad , Fuerza Patria y el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad . De estos tres frentes, dos tienen listas de candidatos a senadores y diputados confirmados.

La Neuquinidad, el espacio político que lidera el gobernador Rolando Figueroa y que se conforma con los partidos Comunidad, Avanzar Neuquén, el PRO, Arriba Neuquén, Nuevo Compromiso Neuquino, Unión Popular Federal, Frente Grande y el Partido Socialista, picó en punta en esta carrera electoral.

Fue el primero de en dar a conocer la integración de sus nóminas que tendrá a la ministra Julieta Corroza como cabeza de la lista de candidatos al Senado, mientras que la comunicadora Karina Maureira hará lo propio en la nómina para la Cámara Baja.

El último jueves, el Frente de Izquierda fue la otra alianza que oficializó los nombres que integrarán las dos listas. Andrés Blanco, en representación del PTS, será el primer candidato a senador, y Julieta Ocampo (por Izquierda Socialista) encabezará la lista a diputados nacionales.

Mesa PJ Cristina Presidenta Oscar Parrilli Anahí Cárdena

A su vez, en Fuerza Patria, conformada por el PJ, Libres del Sur, El Frente y la Participación Neuquina y el Partido Solidario, no existen definiciones aunque sí respecto del sector quedó a cargo de los armados.

Con Darío Martínez fuera de competencia, el parrillismo tiene la llave en la que están guardados los nombres que competirán en los próximos comicios, todo en acuerdo con lo que bajó como estrategia la ex vice presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, que hace no mucho tiempo atrás había manifestado que no sería de la partida, hoy, con la venia de Cristina, es el nombre que suena más fuerte para encabezar la lista a senadores. También se especula que el propio Oscar Parrilli podría ir en ese lugar o su hija Lorena, actual diputada provincial, a la que se menciona también para la nómina a diputados.

La incógnita es lo que sucederá con César Godoy, dirigente de la UOCRA, que en las últimas elecciones municipales de Rincón de los Sauces estuvo cerca de ganar la intendencia.

A fines de abril, Godoy había expresado su intención de ser candidato a diputado nacional e incluso dijo a estar dispuesto a participar en internas para lograrlo. Esa instancia no se dio y por eso, si bien algunos aseguran que existen negociaciones para integrar una de las dos nóminas de Fuerza Patria, otras voces señalan que el sindicalista también coquetea con otro espacio político: Encuentro Republicano Federal, el partido de Miguel Ángel Pichetto.

Confirmados

Los espacios políticos con candidaturas confirmadas son, además de La Neuquinidad y el FIT, Fuerza Libertaria, que llevará la fórmula Eguia-Eguia. Carlos Eguia, reconocido comunicador y empresario de medios, será cabeza de la lista a senadores, mientras que Joaquín, actual concejal capitalino, irá como primer candidato a diputado nacional.

El otro partido con nóminas definidas es Desarrollo Ciudadano, que postulará a la ex vicegobernadora destituida Gloria Ruiz como primera aspirante a la Cámara de Diputados, y a Marisa Roxana Torres San Juan para la de Senadores.

Y este lunes, Carlos Quintriqueo presentará en el Paseo de la Costa a los candidatos de su partido Más por Neuquén. Según anunció en su momento el propio dirigente de ATE, su intención es postularse para el Senado, aunque algunos rumores indican que podría hacerlo para la Cámara Baja.

Carlos Eguia 3 Sebastián Fariña Petersen

Lo que falta definir

De los partidos que manifestaron su intención de competir pero que todavía no dieron a conocer a sus candidatos está La Libertad Avanza, donde la diputada nacional y presidenta de este espacio en Neuquén, Nadia Márquez, casi con seguridad encabezará la lista de senadores, mientras que en lugares expectantes irían el ex legislador nacional David Schlereth y Alejandra Durdos, una de las apoderadas y vice presidenta del partido, que encabezaría la nómina de diputados.

También se mencionó a la actual titular de la Anses, Gabriela Muñoz, aunque ingresaría como diputada si Márquez logra llegar al Senado, con lo cual no sería parte del armado en esta instancia.

Otro nombre que circuló es el del diputado nacional por la UCR, Pablo Cervi, que desde hace tiempo forma parte del grupo de “radicales con peluca”, aliados del gobierno nacional.

Cervi tiene adeptos dentro de LLA en Neuquén pero también algunos detractores que aseguran que al empresario se lo midió y que no sumaría como candidato, como tampoco desde lo que aportaría desde su estructura partidaria, teniendo en cuenta que está más afuera que adentro de la UCR. Por otra parte, los libertarios también barajan nombres de gente del interior como Gabriel Gómez, de San Martín de los Andes.

Siguiendo con el resto de las fuerzas políticas que manifestaron intención de participar de los comicios legislativos nacionales está Unidad Popular, que a fines del mes pasado comunicó la decisión de no integrar Fuerza Patria. Lo hizo a través de su principal referente, Raúl Dobrusin, aunque aún no se dio a conocer qué nombres irán dentro de las listas de candidatos.