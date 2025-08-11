Pronóstico: cómo estará el tiempo este martes 12 de agosto

Las máximas siguen altas y las mínimas encima del cero. Además, el viento toma protagonismo e ingresa un pulso de aire frío con precipitaciones en cordillera.

Neuquén capital comenzará este martes 12 de agosto con cielo parcialmente nublado, viento y temperaturas frescas. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mínima será de 5 °C y la máxima alcanzará los 18 °C. La humedad se mantendrá moderada y no se esperan precipitaciones en la ciudad.

En contraste, en la zona cordillerana, se prevén lluvias o nevadas durante la mañana, con una mínima de 5 °C y vientos sostenidos entre 23 y 31 km/h. La visibilidad podría verse reducida en tramos de ruta debido a estas condiciones.

De acuerdo con la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el martes marcará el ingreso de aire frío a la región, con precipitaciones dispersas en áreas de montaña y vientos de intensidad moderada a regular en los valles. Las temperaturas tenderán a descender y la nubosidad será persistente. A partir del jueves se espera el ingreso de aire más húmedo.

Cómo sigue la semana

Para este miércoles se prevé una alternancia de nubes y sol, con mínima de 3 °C y máxima de 14 °C. El jueves, se espera con cielo parcialmente nublado, mínima de 4 °C y máxima de 15 °C.

Para el viernes, el pronóstico anticipa una mínima de 4 °C y una máxima de 16 °C. El sábado llega con mayor presencia de sol, una mínima de 3 °C y máxima de 17 °C. El domingo, en tanto, se proyecta con cielo mayormente cubierto, mínima de 5 °C y máxima de 19 °C.

Panorama provincial

Para la zona centro, se prevén amaneceres fríos y tardes templadas. Entre jueves y viernes podrían registrarse lloviznas débiles en áreas cercanas a la cordillera, pero la meseta central continuará con clima seco.

En el norte provincial, el pronóstico indica condiciones similares a la zona centro, con bajas temperaturas en las primeras horas del día y tardes agradables. Se esperan algunos incrementos de viento hacia el jueves.

La zona andina, por su parte, tendrá un martes con lluvias o nevadas matinales. Hacia el fin de semana las temperaturas aumentarán de forma moderada, aunque persistirá la humedad y la nubosidad.