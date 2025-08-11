Marixa Balli amenazada por un grupo de rescatistas: pidió un botón anti pánico

La panelista de LAM expuso una tremenda situación de violencia que le tocó vivir y que la llevaron a tomar medidas extremas.

La panelista Marixa Balli está muy comprometida con la ayuda a los animales y se involucra de lleno en rescates y en resolver situaciones de maltrato, además de visibilizar esta problemática para encontrar soluciones . Por ejemplo, en una oportunidad, hizo llevar las cámaras de televisión a un allanamiento a un criadero clandestino y logró desbaratarlo.

Ahora, la actriz se encuentra intentando que un hombre en situación de calle recupere a su perrita Lola, que la crió y cuidó desde que nació. Pero a la perra se la llevó un grupo de rescatistas, según ella, por el prejuicio de que esté a cargo de un hombre sin techo. Y no la quieren devolver.

Marixa expuso públicamente este problema y ahora tiene miedo porque recibió amenazas por parte del grupo de rescatistas. Según contó en sus redes sociales, decidió ir a la comisaría para hacer la denuncia.

“Estoy recibiendo amenazas tremendas de las que se hacen llamar rescatistas y tienen páginas (de defensa animal). Ya realizamos la denuncia penal”, contó la panelista de LAM en sus redes sociales, a la vez que explicaba la situación en Intrusos.

“Hoy me entregan el botón antipánico. Pedido del fiscal por el grado de amenazas”, explicó Marixa y le pidió a Carlos, el hombre en situación de calle en cuestión, que se cuidara, mientras ella lo ayudará a recuperar a su perrita: “Todos por Lola. Carlos cuidate”.

La amenaza que recibió Marixa Balli

Minutos después, tras la información que había brindado Ángel de Brito, en Intrusos Marixa Balli se refirió al desafortunado hecho que vivió y que la obligó a tener un botón antipánico.

“Recibí amenazas terribles que me están haciendo por la perrita Lola, así que se les hizo una denuncia penal y el fiscal pidió que no ande sola por la calle y un botón antipánico”, decía la famosa actriz en el audio que compartieron en el piso. Y agregó: “Tienen una locura total, pero el fiscal dijo que es de suma urgencia y al señor también le van a dar”.

En este sentido, uno de los panelistas reveló el origen del conflicto entre la angelita y las rescatistas: “Un señor tenía una perra que vivía en la calle y las rescatistas la sacaron, Carlos hizo el reclamo y Marixa logró que esa perra volviera a Carlos”.

En las próximas horas veremos cómo continúa esta historia y si finalmente los rescatistas dejarán en paz tanto a la panelista cómo a Carlos y su perrita.