El increíble botín que obtuvo la policía en un allanamiento por caza ilegal

El operativo tuvo lugar este lunes por la tarde. Un hombre quedó en libertad supeditada.

Una vez más, la Policía de Neuquén llevó adelante un exitoso operativo en la lucha contra la caza ilegal . En esta ocasión, como resultado de un allanamiento, los efectivos lograron secuestrar elementos vinculados a la actividad furtiva y cabezas de animales silvestres.

El procedimiento tuvo lugar durante la tarde del lunes 16 en una estancia ubicada sobre la Ruta Provincial N° 63 en el paraje Meliquina y contó con la presencia del personal de la División Brigada Rural y Abigeato Zona Sur, con la colaboración de personal de Fauna de Junín de los Andes.

Las tareas se realizaron en el marco de una investigación por presuntas infracciones relacionadas con la fauna silvestre .

Como resultado del operativo, se logró el secuestro de diversos elementos de interés para la causa, entre ellos una escopeta y una carabina, municiones de distintos calibres, un cuchillo, vestimenta de campo y un teléfono celular.

allanamiento meliquina 2

Investigación en curso

Además, durante el allanamiento se incautaron dos cabezas de ciervo colorado (Cervus elaphus). Todos los elementos fueron remitidos a las autoridades para su correspondiente análisis.

Asimismo, el morador del domicilio fue notificado por el inicio de una causa judicial en su contra. La justicia le otorgó la libertad supeditada a cargo de la Fiscalía interviniente.

La investigación continúa su curso mientras se analizan las pruebas recolectadas en el procedimiento.

importante secuestro de truchas

Policía secuestró una gran cantidad de truchas

En la lucha contra la actividad furtiva, los efectivos policiales lograron el secuestro de un importante número de truchas y la elaboración de varias infracciones durante un operativo conjunto entre la División Brigada Rural y Abigeato Zona Sur y los agentes de Fauna de las delegaciones de San Martín de los Andes y Junín de los Andes.

El procedimiento, que se realizó entre la tarde del 11 y la madrugada del 12 de marzo, abarcó recorridas y controles en tramos de las rutas nacionales 40, 234 y 237. Además, se trabajó en zonas de pesca populares como el embalse Piedra del Águila, Bahía Valentina, Chacabuco, Limay Chico y Malahuca.

operativo cerrojo guardafauna Gentileza: Dirección Provincial de Fauna Neuquén

Durante el operativo, se realizaron inspecciones y entrevistas con pescadores que se encontraban en el lugar, verificando el cumplimiento de la normativa vigente.

Los controles tuvieron como resultado el secuestro de 32 ejemplares de truchas, diez tarros utilizados para la pesca artesanal y la retención de cinco cañas.

Asimismo, las autoridades labraron diez actas contravencionales por distintas infracciones.

Multas contra la caza y pesca ilegal

En Neuquén, la caza y pesca ilegales están prohibidas por la Ley Provincial n.º 2539. Las multas por infracciones a la normativa de fauna tienen un rango de valores que va desde los $200.000, en casos mínimos, como pescar sin permiso, hasta $1.200.000, en situaciones más graves.

Las denuncias pueden realizarse al 0800-555-6636, una línea que activa de inmediato el sistema de control y deriva la intervención a la delegación correspondiente.