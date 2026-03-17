Una constructora pagó casi 3 millones de dólares por el terreno del Ejército en pleno centro de Neuquén

La empresa se quedó con uno de los predios más codiciados de la capital.

Uno de los predios más codiciados de Neuquén ya tiene dueño. La constructora se adjudicó el terreno del Ejército ubicado en pleno centro de la ciudad. La empresa ofertó 2.959.488,87 dólares , en el marco de una subasta pública nacional impulsada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

El terreno, ubicado en la intersección de Islas Malvinas y Buenos Aires , en el sector Centro Este de la capital, cuenta con más de 3.500 metros cuadrados y durante años fue utilizado como estacionamiento.

En la actualidad, el lote se encuentra tapiado y forma parte de una de las zonas con mayor crecimiento inmobiliario, donde en los últimos años avanzó la construcción de torres de departamentos de alta gama.

De acuerdo a la documentación oficial del sistema COMPR.AR, la subasta se realizó el 9 de marzo de 2026 y tuvo una particularidad que no pasó desapercibida: solo se presentó un oferente, la firma San Agustín S.A., que cumplió con todos los requisitos administrativos, técnicos y económicos exigidos, por lo que su oferta fue aceptada sin objeciones.

subasta millonaria

El precio base había sido fijado en 2.791.808 dólares, según la convocatoria publicada en el Boletín Oficial el 28 de enero, y la propuesta final superó ese monto inicial, cerrando la operación en casi 3 millones de dólares. La subasta se desarrolló a través del sitio oficial SUBAST.AR, con inscripción abierta hasta el 2 de marzo a las 12 horas, y acceso libre y gratuito a los pliegos para cualquier interesado.

SFP Predio terreno en venta de islas malvinas y buenos aires (3) Sebastián Fariña Petersen

¿Cómo es el predio comprado?

El lote adquirido por la constructora está ubicado en una zona estratégica de la ciudad, a pocos metros del Comando de la VI Brigada de Montaña del Ejército Argentino. Con una superficie superior a los 3.500 metros cuadrados, el terreno fue utilizado durante un tiempo como estacionamiento y actualmente se encuentra sin uso.

Desde el punto de vista urbanístico, se trata de un predio con gran potencial para grandes proyectos.

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¿Qué pasa con los otros predios del Ejército?

El terreno de Islas Malvinas y Buenos Aires forma parte de un conjunto de inmuebles del Ejército Argentino que el Gobierno nacional busca vender en la provincia, en el marco de una política de desafectación y venta de bienes considerados innecesarios.

Desde la AABE argumentaron que estos espacios presentan subutilización o falta de uso operativo, por lo que su venta permitiría una mejor administración del patrimonio estatal y la generación de nuevos desarrollos urbanos.

Entre los predios en análisis también se encuentran los sectores cercanos al Batallón 181 y las tierras donde actualmente se emplaza el Parque Jaime de Nevares.

En el caso de este último, desde la Municipalidad de Neuquén manifestaron su rechazo a cualquier intento de venta. "Ahí no se va a poner un solo ladrillo, hay una decisión absolutamente tomada desde la Municipalidad de Neuquén, por supuesto de manera conjunta con la provincia”, afirmó la jefa de Gabinete, María Pasqualini, al remarcar que existe una decisión política de preservar ese espacio público.

Además, recordó que ese predio había sido parte de un acuerdo previo entre Nación, Provincia y Municipio, lo que abre un frente administrativo y político sobre su titularidad definitiva.