Nación desafectó un predio del Ejército en pleno centro de Neuquén y está más cerca de la venta

Se trata del terreno ubicado en la esquina de Buenos Aires e Islas Malvinas, donde hoy funciona un estacionamiento. Los detalles de un proceso que comenzó en 2018.

A través de una resolución, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) resolvió desafectar un terreno en pleno centro de Neuquén que era propiedad del Ejército Argentino. La medida es un paso clave para avanzar con la venta del predio y podría sentar precedente sobre otros inmuebles que Nación posee en la provincia y que tiene intenciones de vender para racionalizar el gasto público.

En la resolución 7/2026, firmada por Tania Yedro, flamante presidenta de la AABE, el Estado retomó la decisión de enajenar inmuebles ociosos del Estado nacional. El documento hace referencia a un decreto del 23 de abril de 2018 que autorizó a la Agencia a "disponer y enajenar los inmuebles del Estado Nacional". Entre ellos, se contaba un predio del Ejército Argentino ubicado en pleno centro de Neuquén capital.

Si bien en primera instancia se había informado que el inmueble estaba ubicado Avenida Argentina 642, la dirección que corresponde al comando de la Brigada de Montaña, finalmente se aclaró que por un error material involuntario se consignó una dirección incorrecta. "A efectos de subsanar ello, se señala que el domicilio correcto es Islas Malvinas esquina Buenos Aires", aclara la resolución.

El nuevo documento de la AABE retoma "el artículo 1º del Decreto Nº 950 de fecha 24 de octubre de 2024, por el cual la AABE impulsará los procedimientos de enajenación de los inmuebles del Estado Nacional incluidos en dicho artículo".

Entre las justificaciones, desde la AABE indican que el objetivo de su administración es desprenderse de terrenos que ya no resultan útiles para las necesidades actuales de cada repartición pública. Entre ellas, se cuentan los espacios que son propiedad del Ejército Argentino y que ha cambiado su perfil operativo a lo largo de los años.

Por eso, argumentan que "resulta prescindible para la gestión de ese Ministerio, atento a las condiciones operativas limitadas o de empleo actual, poco eficiente para las necesidades de despliegue de la fuerza, por lo que resulta innecesario y se pone a disposición de esta Agencia". El fin último es desprenderse de las propiedades "que no sean necesarias para la gestión específica del servicio al que están afectados".

En ese sentido, el Gobierno Nacional avanza con la desafectación de un terreno que hoy se usa como un estacionamiento. La Agencia persigue el objetivo de desprenderse de todos los terrenos con "falta de afectación específica, uso irrazonable, inconveniente o indebido, subutilización o estado de innecesariedad".

La resolución firmada por Yedro apunta al objetivo "de hacer prevalecer la racionalización del espacio físico del patrimonio inmobiliario estatal, con vista a su mejor aprovechamiento y utilización, destinando la afectación de los bienes inmuebles estatales a la planificación, desarrollo y ejecución de políticas públicas".

El Jaime de Nevares y terrenos en La Angostura

El estacionamiento de Islas Malvinas y Buenos Aires es uno de los cinco terrenos del Ejército Argentino de los que el gobierno nacional desprenderse. En la lista también se cuentan un predio cercano al batallón 181, detrás del shopping, y las cotizadas hectáreas de Santa Genoveva, en donde funcionaba la ex U9, entre Illia y Entre Ríos, y donde hoy se emplaza el Parque Jaime de Nevares.

La posible venta de una plaza que revitalizó los eventos públicos en ese sector de la ciudad puso en alerta a la Municipalidad de Neuquén, que en ese momento lanzó una campaña para salvar al Jaime de Nevares de una posible venta. Si bien el terreno había sido cedido en partes a Municipio y Provincia a cambio de un centro penitenciario en Senillosa, los trámites administrativos no se completaron y se estima que las tierras siguen en posesión de Nación.

venta jaime de nevares.jpg

"Ahí no se va a poner un solo ladrillo, hay una decisión absolutamente tomada desde la Municipalidad de Neuquén, por supuesto de manera conjunta con la provincia. Recordemos que ese predio fue un intercambio por la cárcel de Senillosa y que en el 2019 también hubo un intento de venta que no se llevó adelante", había señalado en ese momento María Pasqualini, Jefa de Gabinete de la Municipalidad.

En cuanto al traspaso del parque a la Municipalidad, había recordado que “hay documentación y hay un recurso en la Defensoría Federal que está activo. Me parece que esto tiene que ver con un avasallamiento sobre gobiernos municipales y provinciales”. Pasqualini detalló que la Municipalidad y la AABE habían firmado este documento que permitió avanzar en la construcción del parque, la apertura de sus calles y la iluminación.

Parque Jaime de Nevares.jpg

A este parque se suman otros grandes predios en Villa La Angostura, que integran una lista de 57 inmuebles puestos a consideración para la venta por el Estado Nacional en octubre de 2024. Según datos publicados por Diario Andino, uno de los terrenos tiene 6.501 metros cuadrados y está ubicado sobre la calle Los Alerces, muy cerca de una reconocida hostería de la localidad de montaña.

El segundo lote dispuesto a la enajenación o venta tiene una superficie de 534 metros cuadrados y está ubicado sobre la ruta nacional 50 (ex ruta 231). Las imágenes satelitales muestran que se trata de una superficie de tupida vegetación.