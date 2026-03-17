La dura carta de renuncia de un funcionario clave de EE.UU: "Irán no era una amenaza"

El director del Centro Nacional Antiterrorismo de EE.UU , Joseph Kent, presentó su renuncia al presidente Donald Trump. La carta no es solo el abandono de su cargo, sino una dura crítica a la política exterior estadounidense, puntualmente en Irán, afirmando que el conflicto se da debido al lobby de Israel en Washington.

"Después de mucha reflexión, he decidido renunciar a mi cargo como Director del Centro Nacional Antiterrorismo, con efecto inmediato", escribe Kent al inicio de una carta que rápidamente trasciende lo protocolario para convertirse en un documento político de alto voltaje. La razón central de su dimisión es explícita: no puede apoyar en buena conciencia la guerra en curso contra Irán.

Kent argumenta que Irán no representaba ninguna amenaza inminente para Estados Unidos y que el conflicto fue desencadenado, según su lectura, por la presión de Israel y de lo que describe como su poderoso lobby dentro del sistema político estadounidense.

"Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby americano", sostiene en su misiva.

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I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

Un veterano que apela a la coherencia del propio Trump

Quizás el elemento más llamativo de la carta es que Kent no se presenta como un crítico del presidente Trump, sino todo lo contrario: apela a los valores y las promesas de campaña del propio mandatario para argumentar que la guerra en Irán contradice el programa político por el que Trump fue elegido en 2016, 2020 y 2024.

El funcionario dimisionario recuerda que, durante su primer mandato, Trump demostró saber aplicar el poder militar de manera decisiva sin dejarse arrastrar hacia conflictos prolongados, señalando como ejemplos la eliminación del general iraní Qasem Soleimani y la derrota del Estado Islámico. "Hasta junio de 2025, usted entendía que las guerras en Oriente Medio eran una trampa que robaba a América las preciosas vidas de nuestros patriotas y agotaba la riqueza y prosperidad de nuestra nación", le recuerda directamente al presidente.

La denuncia de una campaña de desinformación

Kent va más allá y denuncia la existencia de una operación de influencia orquestada desde altas esferas israelíes y sectores de los medios de comunicación estadounidenses para manipular la percepción del presidente y de la opinión pública. Según su relato, esa campaña buscó convencer a Trump de que Irán representaba una amenaza inminente y de que un ataque rápido garantizaría una victoria fácil. "Esto fue una mentira y es la misma táctica que los israelíes usaron para arrastrarnos a la desastrosa guerra de Irak, que le costó a nuestra nación la vida de miles de nuestros mejores hombres y mujeres", escribe con dureza.

Joe Kent

Kent no solo habla como funcionario o analista de inteligencia: habla también desde el dolor personal. Veterano de combate con once despliegues en zonas de guerra, se identifica como un "Gold Star husband", término con el que en Estados Unidos se designa a quienes han perdido a un familiar en combate. Kent perdió a su esposa Shannon en lo que describe como "una guerra manufacturada por Israel". Esa experiencia, afirma, le impide apoyar el envío de una nueva generación de estadounidenses a morir en un conflicto que, a su juicio, no beneficia al pueblo americano ni justifica el costo en vidas humanas.

Kent instó a Trump a reflexionar sobre quién se beneficia realmente de la guerra en Irán y le pide que actúe con valentía para revertir el rumbo antes de que el país caiga en "mayor declive y caos". "El momento para una acción audaz es ahora. Puede cambiar el curso y trazar un nuevo camino para nuestra nación, o puede permitir que sigamos deslizándonos hacia el declive y el caos. Usted tiene las cartas", concluye.