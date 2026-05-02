Qué dijo el jefe de la Fuerza Aérea británica sobre las Islas Malvinas en medio de la tensión con Estados Unidos

Luego de varias semanas en las que la soberanía de las Islas Malvinas volvió a instalarse como un tema central en la agenda internacional, desde el Reino Unido llegó una respuesta contundente: la defensa del archipiélago no está sujeta a negociación.

En las últimas horas, el jefe de la Real Fuerza Aérea británica (RAF), Sir Richard Knighton, aseguró que la protección de las islas constituye una prioridad "innegociable" para Londres.

El alto mando subrayó además que la RAF se encuentra en "máxima alerta" para responder ante cualquier eventualidad, destacando la presencia permanente de cazas de última generación y personal especializado en la base de Mount Pleasant.

"Nuestra misión es clara y el compromiso con los habitantes de las islas es absoluto", expresó Knighton, quien vinculó el estado de vigilancia actual con la necesidad de sostener una disuasión creíble frente a cualquier intento de desafiar la soberanía británica en el archipiélago.

fuerza aerea britanica

El funcionario remarcó que el despliegue tecnológico y humano en las islas no es estático, sino que se adapta de manera permanente a los desafíos globales, en estrecha coordinación con las otras ramas de las Fuerzas Armadas apostadas en el área.

Tensiones geopolíticas en aumento

El trasfondo de este nuevo capítulo está atravesado por el deterioro en la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido. Londres ha marcado distancia de Washington en el conflicto con Irán y limitó el uso de sus bases militares a fines defensivos, una decisión que generó fricciones dentro de la alianza.

En ese escenario, medios británicos reflejaron la preocupación por el posible cambio de postura estadounidense. Mientras algunos titulares hablaron de una “amenaza” sobre las islas, otros señalaron que la revisión del respaldo diplomático podría convertirse en una herramienta de presión dentro de la OTAN

milei trump

La combinación de estos factores volvió a instalar la disputa por Malvinas en el plano internacional, con pronunciamientos cruzados y un contexto geopolítico que suma nuevas variables a un conflicto histórico.

Milei sobre Malvinas

El presidente Javier Milei aseguró que su gobierno está “haciendo todo lo humanamente posible” para que las islas “vuelvan a manos de Argentina”. En declaraciones al canal de streaming Neura, sostuvo que “la soberanía no se negocia” y que el proceso debe encararse “de manera criteriosa” y “con cerebro”.

En paralelo, el mandatario reforzó su postura en redes sociales al compartir un mensaje oficial y remarcar: “Las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas”, en una señal de respaldo a la línea diplomática expresada por su gabinete.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2047776613408940158&partner=&hide_thread=false LAS MALVINAS FUERON, SON Y SIEMPRE SERÁN ARGENTINAS.

VLLC! https://t.co/frox4fn03r — Javier Milei (@JMilei) April 24, 2026

Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel reafirmó su postura y sostuvo que la discusión "es entre Estados". "Si los kelpers se sienten ingleses, que vuelvan a su país", lanzó. "Los kelpers son ingleses que viven en territorio argentino, no son parte de la discusión. Si se sienten ingleses que vuelvan a los miles de kilómetros, donde está su país", acató la presidenta del Senado de la Nación.