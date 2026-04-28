Vandalismo y misterio: se repiten pintadas indescifrables en el monumento de un héroe de Malvinas

En Comodoro Rivadavia, el memorial del soldado Almonacid sufrió dos ataques en 15 días. Las dos veces lo pintaron con inscripciones ilegibles.

Alguien se acercó al emblemático monumento de Comodoro Rivadavia dejó sus marcas y desapareció. Lo hizo una primera vez. Y en menos de 15 días, la misma persona, o un imitador, volvió a perpetrar algo muy similar.

Lo que quedó en una y otra oportunidad no hace más que aumentar el misterio . No hay consignas, grafitis o dibujos identificables. Ningún mensaje legible.

En el lugar solo dejaron trazos que el secretario de Control Urbano y Operativo del municipio, Miguel Gómez , definió como "una escritura irregular, muy rara, sin consignas que se puedan leer o palabras que se puedan determinar".

Monumento y homenaje a los caídos

El blanco de estos ataques es el monumento al soldado Mario Almonacid, uno de los espacios con mayor carga simbólica en la ciudad petrolera de Chubut, vinculado a la soberanía nacional.

Almonacid fue el primero de los tres comodorenses caídos en combate en las islas Malvinas, y uno de los primeros de la guerra: murió en la mañana del 3 de abril de 1982, al día siguiente del desembarco de las tropas argentinas.

El memorial que lleva su nombre fue inaugurado el 2 de abril de 2013 y es un lugar icónico para los excombatientes y para toda la ciudad.

Dos ataques en 15 días

El primer ataque llegó a conocimiento público a través de imágenes difundidas en redes sociales.

Al acudir al lugar, personal municipal y policial encontró el monumento cubierto de inscripciones extrañas.

La escena que los esperaba tenía algo más: un veterano de Malvinas estaba allí, limpiando el memorial por iniciativa propia, compungido ante el daño.

Monumento al soldado Almonacid - Comodoro Rivadavia El monumento que rinde homenaje a los héroes de Malvinas a través de la figura del soldado Mario Almonacid, uno de los tres comodorenses caídos en la guerra de 1982.

El monumento fue repintado con rapidez. Pero el lunes 27 de abril de 2026, apenas un par de semanas después, ocurrió otra vez lo mismo.

Gómez se enteró por un video que le enviaron. "Vimos que se había vuelto a producir una situación parecida y con un tipo de escritura muy similar", declaró el funcionario en diálogo con Seta TV.

Otra vez, voluntarios se acercaron a restaurar el espacio, que volvió a su estado inicial.

Pregunta sin respuesta en Comodoro Rivadavia

Lo que sigue sin respuesta es la pregunta central: ¿qué quiso decir quien pintó esas marcas? ¿por qué lo hace?

La escritura, describió Gómez, no permite "establecer un mensaje o motivación detrás de los ataques".

No hay ideología visible, no hay reclamo identificable. Solo una grafía que no encaja en ningún código conocido.

Por qué se complica investigar

El Municipio de Comodoro Rivadavia dio intervención a la Policía de Chubut y comenzó a revisar los registros de las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones.

"Tenemos algunas imágenes, pero nos falta poder determinar otros aspectos para presentar una denuncia penal y poner esto en manos de la Justicia", explicó Gómez.

Soldado Mario Almonacid, caído en Malvinas - Comodoro Rivadavia Mario Almonacid murió en Malvinas el 3 de abril de 1982, al día siguiente del desembarco de las tropas argentinas en las islas.

El responsable del control comunal calificó los daños como una afectación a "un monumento de alta envergadura en nuestra ciudad".

También contó que desde la comisaría con jurisdicción en el lugar se comprometieron a reforzar la presencia policial en el sector.

Por último, anticipó que, en paralelo, el Municipio evalúa instalar nuevas cámaras de vigilancia que apunten directamente al monumentio, con el objetivo de prevenir nuevos ataques y, si se producen, poder identificar a los responsables.