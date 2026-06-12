Así justificó su sueldo de $25 millones al mes la presidenta de un Tribunal Superior de Justicia

Defendió los salarios de los integrantes de la máxima autoridad judicial de Tierra del Fuego ante críticas gremiales por la brecha con categorías más bajas.

Así justificó su sueldo de $25 millones la presidenta de un Tribunal Superior de Justicia.

En Tierra del Fuego , los ministros del Superior Tribunal de Justicia cobran cerca de 25 millones de pesos por mes.

La presidenta del cuerpo, María del Carmen Battaini , confirmó una cifra que había generado fuerte repercusión en los últimos dias en la provincia y además la defendió.

Lo hizo durante una entrevista radial, cuando la jueza fue consultada sobre el tema en el marco de un reclamo salarial que vienen llevando adelante los trabajadores del Poder Judicial de la provincia.

Fue desde los gremios donde se hizo trascender el dato y se lanzaron críticas, marcando la diferencia de esa cifra con los sueldos de los escalafones más bajos del Poder Judicial de la provincia.

Una ancha brecha salarial

El contraste que instaló el debate es concreto. Mientras un empleado que ingresa al Poder Judicial fueguino percibe alrededor de 1,8 millones de pesos al mes, los ministros del Superior Tribunal cobran casi 14 veces esa cifra. Battaini no cuestionó la información que dieron a conocer los representantes gremiales de los empleados de la Justicia.

"Hemos hecho toda una carrera judicial y nos hemos dedicado exclusivamente a esto. Si tenemos un salario importante es producto de esa carrera y de la enorme responsabilidad que implica el cargo", argumentó. La jueza subrayó además que los jueces tienen incompatibilidades para ejercer otras actividades profesionales y que la función exige dedicación exclusiva.

"Empecé en la justicia hace 53 años"

La entrevista fue concedida a Radio Provincia y se produjo en un contexto de tensión interna en el Poder Judicial de Ushuaia. Battaini apeló a su propia trayectoria para respaldar los ingresos de los integrantes del cuerpo que preside.

"Empecé en la Justicia hace 53 años. Cuando llegué acá ya tenía 30 años de trabajar en la Justicia", repasó en la entrevista, según consignó Del Fuego Noticias. El argumento central fue que los altos salarios representan el resultado de décadas de carrera en una función que no admite otras fuentes de ingreso.

Los jueces del Tribunal Suipremo Fueguino Los integrnates del STJ de Tierra del Fuego.

La funcionaria también señaló que los jueces del Superior Tribunal asumen responsabilidades de magnitud y que eso diferencia su situación de la de otros funcionarios públicos. No hubo en la entrevista una referencia al salario mínimo provincial ni a los sueldos de otros sectores del Estado fueguino como punto de comparación.

La respuesta a otro cuestionamiento

Además de defender el salario de los jueces superiores, Battaini también se refirió a un gasto del Poder Judicial que también fue cuestionado por los representantes sindicales.

Se trata de la compra de una ex clínica médica en Ushuaia para concentrar allí las áreas periciales de la justicia provincial, actualmente distribuidas en distintos edificios.

La operación inmobiliaria demanda una inversión de 1.285.832 dólares, estructurada en un pago inicial y cuotas mensuales durante tres años.

Jueza María del Carmen Battaini - presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Tierra del Fuego La jueza María del Carmen Battaini, presidenta del STJ fueguino.

La presidenta del STJ aseguró que los fondos provienen de partidas generadas por tasas judiciales y recursos del Registro de la Propiedad Inmueble, sin afectar el presupuesto salarial ni los recursos extraordinarios del gobierno provincial.

Además, sostuvo que el inmueble dispone de consultorios, salas de diagnóstico, equipamiento médico y un quirófano, lo que permite su uso forense sin grandes obras de adaptación.

Battaini destacó que la nueva sede habilitará la creación de un laboratorio propio para estudios genéticos, evitando el envío de muestras a otras provincias y reduciendo los tiempos de respuesta en causas judiciales.

También señaló que los alquileres que paga actualmente el Poder Judicial en Ushuaia representan cerca de 40 millones de pesos mensuales, y que la adquisición de inmuebles propios apunta a reducir ese gasto de forma progresiva.

El recorte de gastos de la justicia fueguina en 2026

Apenas meses antes de esta polémica, el propio Superior Tribunal de Justicia había dispuesto una serie de medidas de contención y racionalización del gasto de carácter urgente.

Mediante la Acordada 02/2026, Battaini y los jueces Carlos Gonzalo Sagastume, Javier Darío Muchnik y Edith Miriam Cristiano ordenaron implementar ajustes en distintas áreas de la administración judicial, buscando encausar una situación presupuestaria que implicaba una reducción de alrededor del 14% de los recursos proyectados para el Poder Judicial en el preusupuesto provincial.

El tribunal advirtió en ese momento que la reducción presupuestaria que afronta la justicia provincial en 2026 afecta directamente la capacidad operativa del organismo y por tanto, apuntaba a priorizar únicamente las funciones esenciales para garantizar el acceso a la justicia.

Las restricciones incluyeron la suspensión de nuevas contrataciones de personal y concursos, freno a la compra de equipamiento informático y suspensión de nuevas locaciones de inmuebles, además de recortes en traslados y viáticos.

Las medidas fueron definidas como transitorias, con revisión de impacto cada 90 días.