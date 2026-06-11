La magistrada de Rawson autorizó que una mujer de 20 años revirtiera la modificación que había llevado a cabo en Chubut cuando tenía 14.

Habló la jueza que habilitó a una joven a un segundo cambio de género: "Se dio cuenta de que no iba por ahí".

La jueza de Familia de Rawson Daniela Pino explicó los motivos por los cuales la Justicia de Chubut autorizó un segundo cambio de género a una joven de 20 años que había adoptado identidad masculina a los 14 y ahora revirtió esa decisión.

La magistrada que habilitó este nuevo trámite explicó que el proceso judicial que llevó adelante fue el requerido por la ley para estas situaciones, pero aclaró que no se trató de un hecho único o inédito, sino que hay antecedentes similares.

“La ley de identidad de género establece que el primer cambio de género es de carácter administrativo y luego, si hay un segundo cambio, (la persona interesada) tiene que solicitar autorización judicial”, le explicó la jueza al streaming Ya Sabés.

La magistrada aclaró que, de acuerdo con la legislación argentina, no hay un máximo de cambios de género que se pueden hacer a lo largo de la vida.

“No están determinados en la ley: la ley habla de un solo cambio, pero tampoco están prohibidos”, detalló.

El caso de Chubut

En cuanto al caso que trascendió en los últimos días, enfatizó que hay “un informe científico realizado desde la justicia que avala desde la justicia el pedido de la persona que solicitó el cambio”.

DNI cambio genero documentacion generica -VALIDA 1200- Cambio de género: la jueza de Rawson aclaró que el DNI sigue siendo el mismo. (Foto iustrativa).

“Nosotros le dimos intervención a nuestro equipo técnico interdisciplinario, que está integrado por psicólogas y trabajadoras sociales, quienes hicieron una intervención y llegaron a la conclusión de que la persona estaba segura, no tenía dudas”, comentó.

La solicitante “había atravesado por un proceso por el cual creía que las cuestiones que le sucedían emocionalmente tenían que ver con un cambio de género y luego descubrió que no”, agregó Pino.

Un antecedente similar en Rawson

La jueza de Rawson aclaró que, más allá de la trascendencia mediática que cobró el caso, no se trata del único ni del primero en la Argentina con estas características.

“Hay antecedentes -aseguró-. De hecho, yo tuve otro anterior, similar al caso que nos ocupa. Yo dicté dos sentencias en mi juzgado”.

“En uno y otro caso, la transición tuvo que ver con el cambio de sexo porque la persona se autopercibía con un género diferente al sexo biológico que se le había asignado a nacer”, precisó Pino.

“En ambos casos -añadió-, luego de un tratamiento de introspección muy profundo, se dieron cuenta de que no iba por ahí la solución de sus emociones, la canalización de sus emociones”.

Los cambios "por conveniencia"

“Desde este punto de vista, nosotros estamos seguros de que este cambio obedece a una necesidad genuina y a un sentimiento realmente reconocido por la persona, que lo hace dentro de sus facultades, que está consciente”, sostuvo la magistrada.

Por otra parte, descartó que los sucesivos pedidos de cambio de género tuvieran que ver con cuestiones de conveniencia o una aplicación amañada de la ley.

La magistrada de Chubut reconoció que las normativas de cambio de género “han dado lugar a algunas actitudes, que fueron públicas, como personas que acceden a una condición de detención distinta porque en vez de ser hombres se consideran mujeres y entonces tienen otros beneficios, o que pueden acceder a una jubilación antes de tiempo”.

Pero remarcó que estos casos “ no son masivos, no se dan habitualmente”.