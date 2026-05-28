Se comprobaron al menos 157 casos, en la localidad de Gaiman. No será juzgado y tendrá que abonar algo más de $5 millones en seis cuotas.

Chubut: por un error municipal, un médico que falsificaba chequeos para sacar el registro solo será multado.

La Justicia de Chubut rechazó un planteo de la Municipalidad de Gaiman para anular el beneficio de probation otorgado a un médico que otorgaba certificados truchos para acceder a la licencia de conducir.

El juez Fabio Monti mantuvo la suspensión de juicio a prueba -es decir, la posibilidad de evitar la condena a cambio de un resarcimiento y/o reglas de conducta establecidas- para el médico Diego Soto Payva, a pesar del pedido en contrario presentado por el intendente de Gaiman , Darío James.

De esta manera y con la resolución firme, el médico acusado de falsear los chequeos solo deberá realizar un aporte económico por un total de poco más de 5 millones de pesos, en seis cuotas de aproximadamente $900.000, además de cumplir una serie de requisitos durante un año.

Soto Payva - médico - licencias de condeucir truchas - chubut - jornada Soto Payva, el médico de Gaiman acusado, en la audiencia en la que se estableció la probation.

El monto de la multa tiene que ver con la cantidad de trámites irregulares otorgados por Soto Payva.

Durante la investigación, la Fiscalía comprobó al menos 157 ocasiones en las cuales el facultativo entregó certificados, y esa cifra se multiplicó por el costo de cada licencia de conducir -fijado en $35.000- otorgada de manera irregular.

Cómo se hacían los certificados en Gaiman

El caso estalló en Gaiman en febrero de 2025, cuando el intendente James denunció irregularidades en la emisión de licencias de conducir profesionales.

La sospecha apuntó al Centro Médico Gaiman, propiedad de Soto Payva: los certificados de aptitud psicológica llevaban la firma y el sello de Julieta Ibarra, una licenciada en Psicología que había dejado de trabajar en ese centro en abril de 2023.

Centro Médico Gaiman.jpg Chubut: el Centro Médico Gaiman, donde se entregaban los certificados truchos.

Soto Payva completaba los formularios con la rúbrica apócrifa de la psicóloga y luego los rubricaba él mismo, certificando la aptitud física y psíquica sin que ningún profesional hubiera examinado a los solicitantes.

Chubut: la respuesta del juez al intendente

Entre los argumentos que sostuvo el juez Monti para rechazar el planteo del intendente, el principal fue que el Municipio de Gaiman nunca acreditó formalmente su condición de víctima dentro del proceso penal, aun cuando el Código Procesal Penal se lo posibilita por acreditar “un interés especial en la solución del caso”.

Monti remarcó que desde la apertura de la investigación, formalizada el 1° de marzo de 2025, la Municipalidad nunca solicitó ser reconocida como parte interesada.

Asimismo, señaló que, en la audiencia en la que se estableció la probation, el municipio tampoco logró demostrar un perjuicio económico concreto derivado de las conductas atribuidas a Soto Payva.

La resolución definitiva

El juez también aclaró que, si el Municipio no estaba de acuerdo con la acusación planteada por la Fiscalía, debió haberse constituido como querellante autónomo dentro del expediente, algo que nunca hizo.

De este modo, la resolución que suspendió el juicio contra Soto Payva quedó firme y se estableció que el médico deberá pagarle al Hogar Pedro Déttori -una institución que aloja adultos mayores- un total de $ 5.495.000, mediante una cuota inicial de 920 mil pesos a abonar en junio de 2026 y otras cinco consecutivas de 915 mil pesos en los meses inmediatos posteriores.

A la par de la multa económica, el médico deberá presentarse cada cuatro meses, durante un año -es decir, tres veces en total- a registrar firma en la Oficina Judicial, y cumplir diversas reglas de conducta.