Ante la dura noticia, la liga de fútbol barrial de Comodoro Rivadavia suspendió su actividad del día y decretó duelo en todas las canchas. La despedida en las redes.

Dolor por la muerte de un arquero de apenas 19 años.

El fútbol de Comodoro Rivadavia amaneció este miércoles 27 de mayo de 2026 sacudido por una noticia difícil: la muerte de Ezequiel Sánchez, joven arquero del Club Atlético Rada Tilly, de apenas 19 años.

El fallecimiento se produjo en la noche del martes.

Por el momento, la causa de la muerte se mantiene en reserva: no fue difundida ni por su familia ni por ninguno de los clubes en los que jugó. Tampoco por la liga local.

Lo que sí se repitió en los medios chubutenses y en las redes sociales fueron las muestras de dolor por la pronta partida de un chico muy querido.

Lo cierto es que la noticia se extendió de inmediato: clubes, dirigentes, compañeros e hinchas de Rada Tilly y otros clubes barriales de la ciudad petrolera de Chubut comenzaron a multiplicar los mensajes de despedida y acompañamiento a su familia.

La próxima fecha será de duelo

La Liga de Fútbol local tomó medidas de inmediato. Antes que nada, resolvió suspender toda la actividad oficial prevista para este miércoles.

Además, anunció que durante el próximo fin de semana se realizará un minuto de silencio en todas las canchas del fútbol local en memoria del arquero.

"Su pérdida enluta nuestros corazones", afirmó en un comunicado oficial.

En tanto el club Rada Tilly, donde atajaba actualmente, publicó en sus redes que no realizará actividades por duelo.

Ezequiel Sánchez - arquero de 19 años fallecido - Comodoro Rivadavia - club rada tilly

Por otro lado, Jorge Newbery, que en este mayo de 2026 festejó el título en el Torneo Provincial, también informó la suspensión de los encuentros de Reserva y Primera División que debía disputar frente al club de la villa balnearia vecina de Comodoro.

"Nos unimos al dolor de todos sus seres queridos y elevamos una oración por su descanso eterno”, escribió en sus redes.

Dolor en el club donde se formó

El dolor fue especialmente profundo en el Club Atlético Stella Maris, de Comodoro, donde Ezequiel se había formado desde las divisiones inferiores.

La institución lo describió como un jugador humilde, siempre orgulloso de defender esos colores.

Ezequiel Sánchez - arquero de 19 años fallecido - Comodoro Rivadavia - club stella maris - fotos Ezequiel en tiempos en que defendía los colores del Stella Maris, el club donde se formó.

Además, subrayaron que su amor por el club quedó marcado en cada entrenamiento y cada partido.

Y resumieron en una frase el sentimiento de la comunidad futbolera de Comodoro: "Hoy el arco queda en silencio"

Más mensajes en las redes sociales

En las redes sociales, los mensajes de sus excompañeros de inferiores pintaron la figura de un chico querido y comprometido.

Lo describieron como alguien siempre educado y correcto, centrado en lo que le gustaba y con un alma de campeón que contagiaba.

"Es increíble tener que despedirte siendo tan chico, con tanto futuro por delante", escribieron.

Ezequiel Sánchez - arquero de 19 años fallecido - Comodoro Rivadavia - club stella maris La despedida del club en el que Ezequiel se formó como arquero.

Uno de sus amigos del club que lo vio crecer evocó los sábados de cancha y los entrenamientos compartidos en Stella Maris, y cerró con palabras que sintetizaron el sentir colectivo.

"Te vamos a extrañar flaquito, fuiste una hermosa persona".

Y agregó: "El que tuvo el lujo de conocerte sabe que esta partida duele de verdad y es difícil de entender."

Otro golpe al fútbol de Comodoro Rivadavia

El fútbol de Comodoro Rivadavia ya había sufrido una pérdida trágica recientemente.

Gonzalo Abraham Carrillo, de 20 años, futbolista de Comodoro Rivadavia, había desaparecido el 14 de septiembre de 2025 en las orillas del río Bueno, en la Región de Los Ríos del sur de Chile, adonde había viajado con amigos.

El chico decidió meterse solo en las correntosas aguas y minutos después sus compañeros vieron cómo la corriente se lo llevaba casi sin poder hacer nada por el.

Poco después hicieron la denuncia en la comisaría de la comuna, ubicada a unos 80 kilómetros de Valdivia.

Una larga búsqueda en Chile

Lo que comenzó como un rescate de emergencia se extendió durante 25 días, con equipos que recorrieron extensas áreas del río.

El cuerpo de Gonzalo fue hallado sin vida el 9 de octubre, confirmando una muerta que ya todos descartabnan.

Fue su mamá, Celeste Carrillo, quien confirmó el hallazgo.

Pese al dolor, la mujer agradeció públicamente el apoyo de la comunidad de Comodoro y del ámbito del futbol local durante todo el tiempo que duró la búsqueda.