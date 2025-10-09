Encontraron el cuerpo del futbolista de Chubut que se metió a un río en Chile y desapareció

Gonzalo Abraham Carrillo, de 20 años, jugaba en Comodoro Rivadavia y viajó con amigos. El 14 de septiembre vieron cómo la fuerte correntada se lo llevó.

La mamá de Gonzalo Abraham Carrillo que viajó a Chile desde Chubut, confirmó la dura noticia del hallazgo del cuerpo de su hijo.

Gonzalo Abraham Carrillo , de 20 años y futbolista de Comodoro Rivadavia , en Chubut , fue hallado sin vida este jueves en aguas del río Bueno , en la Región de Los Ríos del sur de Chile. El joven había desaparecido el 14 de septiembre cuando pasaba el día con amigos en la orilla y decidió meterse solo en las correntosas aguas.

Los compañeros de viaje del Gonzalo vieroon cómo el agua se lo llevó. Más tarde hicieron la denuncia en la comisaría de la comuna, ubicada a unos 80 kilómetros de Valdivia y 130 de Puerto Montt . Desde ese momento, se puso en marcha un dispositivo de búsqueda que se extendió por 25 días hasta llegar a este trágico desenlace, cuando ya quedaban muy pocas esperanzas de hallarlo con vida.

El operativo que empezó como un rescate de emergencia y se fuie extendiendo con más refuerzos y la participación, también, de detectives especializados en homicidios. duró más de tres semanas. Los equipos trabajaron sin pausa, recorriendo extensas áreas del río y sus inmediaciones.

Celeste Carrillo, madre del joven y quien hace dos semana había hecho un llamado desesperado por su hijo, fue quien ahora confirmó el hallazgo del cuerpo.

Pese al dolor, la mujer expresó su agradecimiento por el apoyo que recibió la familia durante todo el período que duró la búsqueda.

Gonzalo Carrillo, el futbolista de Comodoro Rivadavia que desapareció en Chile Gonzalo Carrillo, el futbolista de Comodoro Rivadavia que fue hallado sin vida en Chile, tras más de tres semanas de búsqueda.

El caso generó conmoción en las localidades de Río Bueno y La Unión, cuyos habitantes estuvieron atentos a las tareas de rastreo y brindaron soporte como voluntarios en la búsqueda, y acompañaron a los familiares del joven futbolista. También desde Chubut se esperaban noticias.

Según informó en las últimas horas el medio local chileno Noticias Los Ríos, las autoridades del país vecino no difundieron hasta el momento detalles sobre el sitio preciso donde fue localizado el cuerpo ni sobre las circunstancias del hallazgo. Se aguardan los resultados de las pericias que realizará el Servicio Médico Legal.

Una búsqueda difícil y larga en Chile

El joven comodorense fue llevado por la corriente durante la tarde del domingo 14 de septimebre, mientras nadaba cerca del puente de la Ruta T-71 que conecta la comuna de Río Bueno con la Ruta Nacional 5 de Chile.

El lugar está situado en unos 80 kilómetros al sur de la ciudad de Valdivia y a aproximadamente 130 al norte de Puerto Montt.

La emergencia se activó ese mismo día a la media tarde cuando la Cuarta Comisaría de Carabineros de Río Bueno recibió la llamada que reportaba que una persona se encontraba nadando en el río Bueno y estaba siendo arrastrada por la fuerte corriente.

De acuerdo con el relato oficial cuando se inició el intento de rescate, Carrillo se hallaba junto a otras personas pasando la tarde en la orilla del río cuando decidió entrar al agua a nadar.

El joven futbolista fue sorprendido por la intensidad de la corriente, que le imposibilitó el regreso a la ribera. Según la información entregada por Carabineros, se metió a nadar solo.

Las condiciones del río impidieron que los Bomberos realizaran un rescate inmediato, ya que no se podía garantizar la seguridad del personal, en un sector que presenta dificultades de consideración para maniobrar y que había tenido intensas lluvias pocos días atrás.

Encontraron el cuerpo del futbolista de Comodoro Rivadavia desaparecido en un río de Chile El hallazgo del cuerpo de Gonzalo en las aguas del río Bueno, en el sur de Chile.

Ante esta situación, se solicitó apoyo inmediato al GOPE de Valdivia, que envió expertos en rescates acuáticos y trabajos en terrenos complejos. Así, la búsqueda continuó con mayor despliegue al día siguiente, pero sin éxito.

En paralelo, a las tareas ya iniciadas por Carabineros, Bomberos y equipos de rescate de la ciudad de Osorno se sumaron detectives de la Brigada de Homicidios, quienes comenzaron a investigar las circunstancias de la desaparición junto al Ministerio Público Fiscal, que instruyó diligencias para esclarecer los hechos.

A su vez, la Sección Aeropolicial de la PDI comenzó a realizar sobrevuelos en la zona sobre el río Bueno para ampliar el radio de búsqueda y reforzar las labores en tierra con imágenes aéreas, permitiendo registrar distintos tramos del río y sus márgenes.

A cinco días de la desaparición se sumaron buzos criminalistas del Departamento de Operaciones Subacuáticas (Deosub) de la Policía de Investigaciones (PDI). También se dispusieron sobrevuelos en helicóptero para ampliar el radio de búsqueda con imágenes aéreas.

El mensaje de la familia del futbolista de Chubut

Pasada una semana sin noticias pese a los esfuerzos, las esperanzas de hallar al chico comodorense con vida empezaban se debilitaban.. Pero en su familia no se rendían y su mamá hizo un posteo estremecedor en las redes:

“Él es Gonza, mi hijo del corazón. Todavía sigue desaparecido; no sabemos si está vivo o muerto. Yo quiero y sigo sosteniendo por fe que mi hijo está vivo y hasta que no aparezca no diré lo contrario. Pido oración para que aparezca. La fe de cada uno de ustedes es un granito de esperanza para la familia y los amigos”, dijo Lorena.

Fubtolista de Comodoro Rivadavia - condolencias de su club Las condolencias del Comodoro Fútbol Club por la muerte de Gonzalo.

Ahora, 25 días después, ella, el resto de los allegados del joven, sus amigos y sus compañeros de equipo recibieron la peor noticia. Sólo falta que se informen detalles que no alteran el resultado de una tragedia para todos ellos muy dolorosa.

Por su parte, confirmado el fallecimiento de Gonzalo, el Comodoro Fútbol, club que lo tenía en su plantel de reserva, manifestó sus condolencias a la familia en las redes sociales.