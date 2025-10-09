El asfalto llegó a la parada del colectivo: un nuevo capítulo en la historia de Mariano Moreno

La tradicional esquina donde los vecinos esperaban el transporte público ahora cuenta con una vía asfaltada, marcando un hito en el progreso de la comunidad al cumplirse 84 años de su fundación.

En un hecho histórico para la comunidad de Mariano Moreno , el gobierno municipal y provincial dejarán inaugurado este viernes 10 de octubre el asfalto de la calle que conduce a la tradicional parada del colectivo, un lugar emblemático donde los vecinos esperaban el transporte público durante décadas.

Esta parada, ubicada en la esquina donde vivió el doctor De la Rosa y la recordada vecina "La Joaquina", fue el punto de encuentro de generaciones de vecinos que utilizaban el servicio de colectivos que unía Mariano Moreno con Zapala, explotado por la Empresa "La Unión del Sud".

Entre los conductores que recorrieron esta ruta se destaca la figura de Juan Segundo Landaeta, más conocido como "Juancito", quien dedicó 25 años de su vida al cumplimiento del habitual recorrido entre 1947 y 1972. La parada del colectivo se convirtió en un punto de referencia para la comunidad, donde los vecinos no solo esperaban el transporte público, sino que también se reunían para compartir historias y noticias.

El progreso llegó al barrio "Chonchón"

El sector del pueblo conocido como el barrio "Chonchón", que se caracterizaba por la falta de luminarias y del servicio eléctrico en general. Ahora cuenta con una vía asfaltada que mejora la calidad de vida de los frentistas. La llegada del asfalto a la calle Nicolás Levalle (y a otras 20 cuadras más) es un claro ejemplo del compromiso del gobierno municipal y provincial con el desarrollo y el bienestar de la comunidad.

MARIANIO MORENO- ASFALTO-2

La inauguración del asfaltado en la parada del colectivo coincide con la celebración del aniversario 84 de Mariano Moreno, lo que hace que esta obra sea aún más significativa. La comunidad festeja este nuevo logro y espera con entusiasmo los próximos proyectos que seguirán transformando la localidad.

Un plan histórico

El intendente de Mariano Moreno, Javier Huillipan, destacó la importancia del plan de obras públicas que se está llevando a cabo en el pueblo, especialmente el asfaltado de las principales calles y la construcción de cordones cuneta. “Estas obras tienen como objetivo mejorar la transitabilidad y el bienestar de los vecinos”, aseguró el jefe comunal.

Además, en sus declaraciones a LMNeuquén ponderó: “Creo que el Pacto de Gobernanza II no vino a hacer otra cosa que a fortalecer la unidad de la provincia en el marco de un esquema nacional muy complejo". Sumó al decir que “la idea de aunar criterios de trabajo y establecer pautas comunes para garantizar la gobernanza en cada localidad ha sido más que necesaria y propicia para el tiempo que atravesamos en Argentina".

El plan de asfaltado y construcción de cordón cuneta que se está ejecutando en Mariano Moreno es un proyecto que seguramente será recordado como un hito en la historia marianense. La iniciativa, que se está implementando de manera progresiva, tiene como objetivo cubrir todas las calles principales de la localidad del Valle del Covunco, brindando una solución largamente reclamada y soñada por los vecinos.

"Queremos que nuestros pobladores puedan disfrutar de calles seguras y bien iluminadas, y que puedan sentirse orgullosos de vivir en una comunidad que se preocupa por su bienestar", destacó Huillipan.

Un legado para el futuro

“La historia recordará a este gobierno como uno que apostó al asfalto como un medio de unidad y sentido de pertenencia a la localidad, y que vino a traer una solución largamente reclamada y soñada por todos los vecinos de Mariano Moreno”, expresó con orgullo y satisfacción el intendente Huillipan.

MARIANIO MORENO- ASFALTO-intendente- 3

Asimismo, remarcó que el plan integral de infraestructura vial es un proyecto que mira al futuro, y que busca posicionar a Mariano Moreno como una localidad moderna y en constante crecimiento.

