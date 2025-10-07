La Municipalidad de Neuquén anunció cuándo finalizará una importante obra de asfalto en el norte de la ciudad

La obra de asfalto se verá acompañada por la revisión de conexiones domiciliarias de agua y cloacas. Lo anunció el intendente Mariano Gaido.

En el marco del Plan Orgullo Neuquino, la Municipalidad de Neuquén avanza en uno de los proyectos anunciados por el intendente Mariano Gaido. Lo hizo al inaugurar el cien por ciento del pavimento en Rincón de Emilio, donde anunció el asfalto para todo Rincón del Río.

Con esta obra en ejecución se prevé que, en tres meses, esta zona de la ciudad quede totalmente asfaltada, según informaron.

Primero se completaron un poco más de cien cuadras, y ahora el proyecto continúa por otras 126 calles; además de la concreción de complejas obras pluviales en ese sector de la capital que sufría serios anegamientos con las lluvias. Una vez finalizado todo, se sumarán a la capital neuquina otras 230 cuadras asfaltadas con una inversión superior a los 5 mil millones de pesos.

En una recorrida de obra, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, contó que la primera etapa de esta intervención urbana comprende las calles Océano Pacífico y Océano Índico, dos arterias paralelas que funcionan como transición entre Rincón de Emilio y Rincón del Río. “Son las dos calles que limitan a los dos barrios, ya estamos con esas muy avanzadas”, señaló el funcionario.

Alejandro Nicola Rincón del Río

“La calle Océano Pacífico se encuentra totalmente pavimentada, al igual que las calles perpendiculares que cuentan con cordón cuneta y algunas ya tienen listo el pavimento. Además, se progresó significativamente en uno de los canales pluviales, que está siendo entubado con cañerías de un metro de diámetro. Este sistema, que va enterrado por Océano Índico, tiene un pozo de bombeo que permite evacuar el agua por impulsión”, detalló Nicola sobre esta primera parte del proyecto que se hace previamente a ingresar la totalidad de Rincón del Río.

“Resolver estos temas es una prioridad de la gestión, en toda la ciudad estamos llevando adelante la ejecución de pluviales. Y en este caso en particular ordenamos a través del entubado de los canales la conducción del agua de lluvia hasta la costa y allí, como está la defensa costera, hay que sacar por impulsión el agua a partir del uso de bombas”, agregó el secretario.

Qué calles del barrio Rincón del Río tendrán asfalto

En este tramo de transición entre los dos barrios las otras calles que se pavimentan son: América del Sur, Mar Mediterráneo, Egipto, África, Mar del Caribe, Bélgica, Grecia y Mar Caspio.

Rincón del Río satelital

Como en cada proyecto que ejecuta la Municipalidad de Neuquén, las obras no se limitan al pavimento. En este sector particular de la ciudad, se mejoraron los accesos vehiculares al paseo costero Río Neuquén, y estacionamientos para quienes visitan el Parque Agreste. Además de los trabajos de desagües pluviales y cordón cuneta, se concreta la revisión de conexiones domiciliarias de agua y cloacas.

En este marco, Nicola mencionó que Rincón del Río es un barrio nuevo, “tiene entre 10 y 12 años de antigüedad, todavía existen algunos terrenos baldíos, por lo tanto, previo a pavimentar hacemos la conexión de agua y cloacas a los terrenos, para después no tener que romper el pavimento nuevo”, explicó Nicola.

Para completar la totalidad de Rincón del Río se avanzará con el asfalto en: Alemania, Japón, Mar Caspio, América del Sur, Mar Mediterráneo, Egipto, África, Marruecos, Noruega, Mar del Caribe, América del Norte, Bélgica, Grecia, Hungría, Francia y Portugal.