El calor dice presente en Neuquén y la Muni adelanta la temporada de verano

Los balnearios de Neuquén empiezan a poblarse de forma anticipada y la Municipalidad tuvo que acomodar sus fechas.

Tras una semana de muy altas temperaturas para la época, se adelantó la temporada de verano en Neuquén y empezará el próximo 15 de noviembre. Este jueves y viernes las temperaturas máximas llegan a superar 30 °C.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén, Francisco Baggio afirmó que la temporada de verano es inminente y desde el Operativo de Seguridad Balnearia actuarán de manera acorde. "La verdad que ya estamos viendo las previsiones que tienen que ver con los pronósticos y la temporada se va a adelantar, porque se va a adelantar el calor" afirmó en diálogo con LU5.

"Claramente las altas temperaturas comienzan a llegar más temprano sobre fines de mes de octubre y primera semana de noviembre, así que el 15 de noviembre, la mitad del plantel del operativo de Seguridad Balnearia va a estar trabajando en los balnearios y en las zonas cubiertas", explicó Baggio. El año pasado habían comenzado esta temporada anticipada de la misma manera, a partir de mediados de noviembre con la mitad del plantel, que en ese momento era de 183 efectivos.

ON - Calor (9).jpg Omar Novoa

El funcionario municipal atribuyó este adelantamiento de la temporada al cambio climático. "La verdad que es algo que se viene repitiendo, las altas temperaturas seguramente en relación al cambio climático y otros aspectos", dijo.

"Vienen adelantándose, así que es nuestra obligación, bueno, como nos manda la ordenanza, dar cobertura en el operativo Seguridad Balnearia con los guardavidas y por eso vamos a adelantar la temporada desde el 15 de noviembre al 31 de marzo", se explayó Baggio.

Testeos de calidad de agua en los balnearios

Baggio contó que, además, para prepararse para la temporada de verano, se llevan a cabo análisis de calidad de agua "para uso recreativo". "Tenemos la obligación también por ordenanza municipal de hacer los análisis de calidad de agua para determinar el uso recreativo en los balnearios y en las zonas cubiertas", afirmó y agregó: "comenzamos la semana pasada con las primeras mediciones y muestreos y vamos a ver sobre mediados de mes cuáles son los resultados. Los primeros resultados, obviamente, tenemos que hacer muestreos toda la temporada".

El subsecretario explicó que se realizan cinco muestreos por cada balneario de la ciudad.

Calor en Neuquén Omar Novoa

¿Sigue el calor en Neuquén?

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) adelantó que se mantendrá la presencia de aire cálido sobre toda la región con calor para este viernes. En tanto que, indicó que durante el fin de semana ingresará aire frío con lluvias y nevadas en cordillera.

Habrá viento del sudoeste en valles, meseta y costa el sábado con descenso de la temperatura. Para el domingo prevé altas presiones inestables con lluvias y tormentas dispersas. La noche y madrugada estará fría en el comienzo de la semana.

Para el sábado está previsto un descenso de la temperatura en la región. El SMN adelantó que en la madrugada estará en los 13 grados, en la mañana 19 y por la tarde alcanzará los 23 de máxima. El cielo estará mayormente nublado y el viento soplará fuerte todo el día y la noche, con ráfagas entre 60 y 69 kilómetros por hora.