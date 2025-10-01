Octubre comienza con calor en Neuquén: hasta 31°C y un fin de semana ventoso

El pronóstico del tiempo de la AIC para el resto de la semana prevé un fuerte ascenso de las temperaturas para los próximos días.

Empieza octubre y el calor se hace presente en Neuquén . La segunda mitad de la semana cierra con temperaturas cálidas, mucha amplitud térmica y da paso a un fin de semana con fuertes vientos.

El pronóstico del tiempo de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) publicó su informe para los próximos 6 días.

El miércoles 1 amaneció con nubes y se despejará parcialmente hacia la noche. La diferencia de temperatura será también amplia: 28°C de máxima durante la tarde y 2°C de mínima sobre el final de la jornada. El viento será apenas perceptible promediando en 13 km/h.

El jueves 2 será el día más caluroso de la semana, llegando a una máxima de 31°C. La mínima durante la noche llegará a los 4°C. El viento continuará en velocidades leves. En esta jornada, llegará a ráfagas de 30 km/h y se mantendrá en un promedio de 14 km/h. El cielo amanecerá mayormente despejado y se nublará a medida avance el día.

El viernes 3 también será un día caluroso, con máximas rozando los 30°C. La mínima llegará a los 10°C durante la noche. El cielo permanecerá nublado. También, esta jornada marcará la tendencia para un fin de semana ventoso. Durante el día la velocidad media será de 23 km/h con ráfagas de 45 km/h. Hacia la noche, aumentará la velocidad y las ráfagas llegarán a 66 km/h.

El sábado 4, el cielo se mantendrá parcialmente cubierto. La temperatura seguirá manteniéndose en una amplitud característica de la primavera, con máximas de 22°C y mínimas de 0°C durante la noche. El viento será estable en velocidades moderadas, permaneciendo alrededor de los 50 km/h. Las ráfagas llegarán a 70 km/h.

El domingo 5, el viento amainará y se mantendrá en velocidades de leves a moderadas. El cielo estará despejado y se cubrirá parcialmente hacia la noche. La temperatura llegará a los 16°C de máxima y descenderá hasta -1°C hacia la noche.

El lunes 6, el cielo estará completamente despejado durante la jornada. La temperatura llegará a 19°C de máxima y, hacia la noche, descenderá hasta 0°C. El viento promediará en 36 km/h con ráfagas de 52 km/h.

Según el pronóstico a 7 días del Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de precipitaciones se mantendrá en 0% durante el resto de la semana y el fin de semana.

Hay alerta por temporal de viento en varias provincias

El décimo mes del año comienza con un fuerte fenómeno climático que afectará a varias provincias argentinas, donde además se advierte el aumento importante de temperaturas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una serie de alertas de nivel amarilla y naranja por un fuerte temporal de viento que azotará varias regiones este miércoles.

Según precisó el organismo, estos niveles de alerta indican “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

El SMN indica que las provincias que están bajo alerta amarilla por fuertes vientos son Tierra del Fuego, el sur de Santa Cruz, el norte de Santa Cruz y sur de Chubut.

Según se detalle en la alerta amarilla, el área será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Por su parte, rige una alerta naranja para el sur de Chubut y el norte de Santa Cruz. "El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 70 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 120 km/h", detalla el organismo nacional.