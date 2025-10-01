Ráfagas de más de 120 km/h: hay alerta por temporal de viento en varias provincias

¡Se va a volar todo!. Octubre empieza con un fuerte fenómeno meteorológico que azotará varias zonas del país.

Esta advertencia indica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

El décimo mes del año comienza con un fuerte fenómeno climático que afectará a varias provincias argentinas, donde además se advierte el aumento importante de temperaturas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una serie de alertas de nivel amarilla y naranja por un fuerte temporal de viento que azotará varias regiones este miércoles.

Según precisó el organismo, estos niveles de alerta indican “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

¿Cuáles son las zonas afectadas por los vientos de 120 km/h?

El SMN indica que las provincias que están bajo alerta amarilla por fuertes vientos son Tierra del Fuego, el sur de Santa Cruz, el norte de Santa Cruz y sur de Chubut.

Según se detalle en la alerta amarilla, el área será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Por su parte, rige una alerta naranja para el sur de Chubut y el norte de Santa Cruz. "El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 70 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 120 km/h", detalla el organismo nacional.

mapa_alertas (4)

Neuquén con intenso calor: a cuánto llegará la temperatura máxima

Según el pronóstico del tiempo de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), esta semana se hará sentir la estación y el calor llegará a la región. También se espera viento y amplitud térmica, con temperaturas que incluso superarán los 30°C en algunos momentos.

Este martes 30, el cielo permanecerá despejado en la capital neuquina con una máxima de 23°C y una mínima 2°C. Esa amplitud térmica será la tendencia de la semana. La velocidad del viento será leve, entre 17 km/h con las ráfagas más fuertes de 28 km/h.

El miércoles 1 amanecerá completamente cubierto y se despejará parcialmente hacia la noche. La diferencia de temperatura será también amplia: 28°C de máxima durante la tarde y 4°C de mínima sobre el final de la jornada. El viento será apenas perceptible promediando en 13 km/h.

paseo-costero-ciclistas-7jpg La jornada de primavera es soñada, pero habrá que ver si el clima acompaña a pleno.

El jueves 2 será el día más caluroso de la semana, llegando a una máxima de 31°C. La mínima durante la noche llegará a los 5°C. El viento continuará en velocidades leves. En esta jornada, llegará a ráfagas de 27 km/h y se mantendrá en un promedio de 18 km/h.

El viernes 3 también será un día caluroso, con máximas rozando los 30°C. La mínima llegará a los 7°C durante la noche. El cielo permanecerá nublado. También, esta jornada marcará la tendencia para un fin de semana ventoso. Durante el día la velocidad media será de 23 km/h con ráfagas de 45 km/h. Hacia la noche, aumentará la velocidad y las ráfagas llegarán a 66 km/h.

El sábado 4, el cielo se despejará completamente. La temperatura seguirá manteniéndose en una amplitud característica de la primavera, con máximas de 23°C y mínimas de 0°C durante la noche. El viento será estable en velocidades moderadas, permaneciendo alrededor de los 45 km/h.