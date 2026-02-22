Una mujer se cayó de un caballo tras el ataque de chaquetas amarillas y tuvo que ser rescatada

Realizaba un paseo junto a su esposo en un sector del Cerro Belvedere cuando sufrieron el ataque. Rápidamente fueron auxiliados por un grupo de rescate.

Este viernes se montó un operativo de rescate a una turista en Villa La Angostura . Una mujer, oriunda de Buenos Aires, realizaba un paseo a caballo junto a su marido, cuando fueron atacados por un nido de chaquetas amarillas .

Alrededor de las 13 horas, en el sector del Cerro Belvedere, el Grupo de Rescate de Zonas Agrestes recibió el alerta del ataque que sufrió la pareja que realizaba la cabalgata. Los caballos fueron sorprendidos por estas avispas y la reacción provocó la caída de la mujer, imposibilitando que vuelva a ponerse de pie, revelaron los rescatistas.

Cuando el grupo llegó al lugar, se constató que la joven presentaba un fuerte golpe en la cadera y no podía incorporarse por sus propios medios, por lo que se procedió a su evaluación primaria, inmovilización y colocación en camilla .

chaqueta amarilla rescate (1)

El operativo demando un arduo trabajo, ya que el traslado se realizó en un terreno agreste con senderos angostos y pendientes pronunciadas. Los rescatistas llevaron a la víctima hasta el punto donde aguardaba una ambulancia.

Una vez estabilizada, la turista fue derivada al hospital local para una mejor valoración médica y la realización de estudios complementarios.

El grupo de rescatistas destacó la rápida articulación entre las distintas instituciones que intervinieron. "Queremos agradecer al personal de Parques y al hospital local, quienes colaboraron en el rescate", señalaron, remarcando la importancia del trabajo coordinado ante este tipo de emergencias en áreas naturales.

chaqueta amarilla rescate (2)

Cómo identificar a una chaqueta amarilla

La chaqueta amarilla, llamada científicamente Vespula germánica, ya es hace años un avistaje habitual en varios destinos como San Martín de Los Andes, Bariloche y Villa La Angostura.

A pesar de ser una especie originaria de Eurasia y el Norte de África, habita en la Argentina desde finales de los años 70′. Se caracterizan por tener una línea amarilla en su cabeza y debajo de uno de sus ojos.

Chaqueta amarilla

Otro detalle a tener en cuenta es que contienen manchas negras en su abdomen. Además, suelen hacer nidos en el suelo, árboles y en distintas estructuras huecas como barandales y postes de luz. La gran diferencia con otros tipos de insectos es que las avispas carnívoras no reaccionan si uno la molesta, sino cuando se las invade o se las toca.

Por esa razón, es importante estar atentos a no pisar un nido. Al ser una avispa, puede picar varias veces, a diferencia de las abejas y también morder. El veneno puede tardar hasta 48 horas en eliminarse por completo del cuerpo y causar diferentes reacciones.

Desesperante relato de una joven picada por una chaqueta amarilla en la cordillera neuquina se hizo viral

Una influencer de Buenos Aires fue picada por una chaqueta amarilla, una avispa carnívora muy común en la cordillera neuquina y en otros destinos turísticos de la Patagonia, mientras se quedaba en un camping cercano a San Martín de Los Andes. La joven documentó todo el proceso de una aparente reacción alérgica en sus perfiles de Instagram y TikTok.

Valentina, cuyo usuario en redes sociales es "vayubotanica", contó cómo fueron los síntomas de la picadura, el trayecto de 40 minutos desde un camping del lago Villarino al hospital de San Martín de Los Andes y la atención médica en el centro de salud.