Avenida Mosconi: cuál es el nuevo tramo que se verá afectado desde el lunes

La obra de gran envergadura, que lleva adelante la Municipalidad de Neuquén, avanza hacia otro sector de la ex Ruta 22.

Tal como estaba previsto, avanza la megaobra de la Avenida Mosconi , que transformará el acceso a la capital neuquina por la ex Ruta 22 con la construcción de un nuevo corredor vial a nivel con diez carriles de circulación.

Desde la Municipalidad de Neuquén informaron que continuarán las tareas "a gran ritmo y con un despliegue de maquinarias y equipos sin precedentes en la historia de la obra pública local".

Señalaron que el objetivo de esta intervención estructural es para evitar tragedias ante una eventual temporal de lluvia, no interfiera esa división que era la calzada entre el alto y el bajo de la ciudad, y así mejorar la fluidez del tránsito, renovar servicios esenciales y generar nuevos espacios verdes para el encuentro y la recreación.

A partir de este lunes 23 de febrero quedará inhabilitado el eje central de la avenida en el tramo comprendido entre Av. Olascoaga y Don Bosco; como así también los cruces de La Pampa y San Luis para que los operarios puedan continuar con las tareas de fresado, demolición y desmontaje del material existente. Permanecerán habilitadas las colectoras Dr. Teodoro Luis Planas y Juan Julián Lastra, así como los cruces transversales de Av. Olascoaga y Don Bosco.

Con la incorporación de estos nuevos 400 metros de intervención, el tramo inhabilitado en el eje central —en sentido este-oeste— se extiende desde Chubut hasta Don Bosco. Las colectoras continúan habilitadas y los desvíos se encuentran debidamente señalizados.

AVENIDA MOSCONI- OBRA- MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN-1

Atención a los trabajos en simultábeo en dos tramos de la Avenida Mosconi

Desde el Municipio se solicita a conductores y conductoras circular con precaución, respetar la señalización dispuesta en el sector y extremar los cuidados, especialmente en el caso del tránsito pesado.

“Venimos muy bien, con múltiples tareas en simultáneo, como remoción de escombros, fresado y reciclaje de pavimento asfáltico, acopio de materiales y guardrails, desmontaje de torres de iluminación y semáforos, entre otras”, aseguró el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola.

Dron Av Mosconi (10)

En relación al despliegue operativo, que incluye topadoras, retroexcavadoras, fresadoras, grúas y camiones de gran porte, Nicola adelantó: “En estos momentos tenemos varias máquinas y camiones trabajando en distintos frentes, y en el tramo de las 20 cuadras entre Gatica y Linares, en muy pocos días vamos a tener entre 35 y 40 máquinas operando en simultáneo”.

El municipio capitalino interviene la avenida por etapas para garantizar viabilidad presupuestaria y operativa. Las tareas actuales forman parte del Sector 4, que abarca el tramo entre Linares y Gatica, con una extensión de 2,2 kilómetros tomando Av. Olascoaga como eje central. La ejecución está a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por CN Sapag S.A. y R.J. Ingeniería S.A., que dispone del teléfono 299-4018885 para consultas y reclamos.

Avenida Mosconi - Inicio de Obra (2) Claudio Espinoza

Los trabajos se ejecutan las 24 horas del día, priorizando el horario nocturno para el tránsito de camiones y garantizando coordinación permanente con frentistas y comerciantes.