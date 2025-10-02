Se esperan más de 30°C: alertan por una ola de calor extrema que durará varios días en Argentina

El SMN publicó una alerta por una “anomalía climática” que golpeará a gran parte del país. Cuáles serán las zonas más afectadas.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) publicó un informe sobre una alerta por “anomalía climática” que afectará a distintas zonas de Argentina durante varios días de octubre. Se advierte la presencia de temperaturas superiores a las normales para la época. El calor, la humedad y las lluvias serán protagonistas de estos días.

Según precisó el organismo, se define a la “anomalía climática” como un comportamiento atípico o desvío significativo de los valores meteorológicos (principalmente temperatura y precipitación) respecto a lo considerado normal para un período o región específica.

La anomalía se calcula como la diferencia entre un valor registrado y el promedio histórico de ese mismo parámetro durante un período de referencia estándar, usualmente 30 años (actualmente, el período 1991 a 2020 ).

Anomalía positiva (cálida): cuando la temperatura o precipitación registrada es superior al promedio histórico. El SMN ha destacado repetidamente las anomalías positivas de temperatura en Argentina, como los picos de calor extremo.

cuando la temperatura o precipitación registrada es al promedio histórico. El SMN ha destacado repetidamente las anomalías positivas de temperatura en Argentina, como los picos de calor extremo. Anomalía negativa (fría):cuando el valor registrado es inferior al promedio histórico. Por ejemplo, un año con precipitaciones marcadamente por debajo de lo normal se considera una anomalía seca. ola de calor El reporte del SMN no se limitó solo a las temperaturas. También presentó proyecciones sobre las lluvias.

Cuándo golpeará la ola de calor en Argentina

Desde el SMN indicaron que el período de acción de la “anomalía climática” comenzó el miércoles 1 de octubre y se extiende hasta el martes 7 de octubre, según lo publicado en su página oficial.

Según detallaron, el día viernes estará dominado por temperaturas primaverales en la franja central del país, con máximas que podrían superar los 30°C en sectores de la región pampeana y el norte de la Patagonia. Ya para este jueves se anticipan temperaturas máximas de esos valores en varias localidades, tal como es el caso de Neuquén.

Este ascenso térmico, sin embargo, será el preludio del ingreso del frente frío que, como detalló Meteored, “se combinará con la masa de aire cálida y húmeda instalada en el país, dando lugar a tormentas que primero afectarán el centro de La Pampa y el norte patagónico”. Con el paso de las horas, los sistemas se organizarán y avanzarán hacia el este, alcanzando el domingo a CABA y la provincia de Buenos Aires.

Por lo tanto, el panorama inmediato indica que el inicio de octubre estará atravesado por un escenario meteorológico contrastante: temperaturas agradables, seguido por lluvias y tormentas que abarcarán gran parte del país y un descenso térmico notorio al comenzar la próxima semana.

El caso más crítico es el de Córdoba, que encabeza el ranking con un 55% de probabilidades de experimentar temperaturas extremas. A partir de allí, la onda calórica se extenderá hacia Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, San Luis, Mendoza, el sur de San Juan y Entre Ríos, con un 50% de chances de superar los valores esperados.

El noreste y la Patagonia también se verán alcanzados por este fenómeno, aunque con un margen algo menor: el informe señala un 45% de probabilidades de que sus registros térmicos se ubiquen por encima de lo normal.

Qué zonas estarán afectadas por la “anomalía climática”

El SMN determinó que la zona centro y sur del país sentirá el impacto de temperaturas por encima de las normales.